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7 квітня 2025, 12:45

Goldman Sachs підняв ризик рецесії в США до 45%

Інвестиційний гігант Goldman Sachs скоригував свої очікування: шанси на рецесію в США протягом наступного року зросли до 45%. Про це повідомляє NDTV World.

Інвестиційний гігант Goldman Sachs скоригував свої очікування: шанси на рецесію в США протягом наступного року зросли до 45%.
Фото Pixabay

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Нові цифри

Компанія переглянула прогноз зростання американського ВВП на 2025 рік, знизивши його з 1% до 0,5%, а ймовірність економічного спаду за 12 місяців підняла з 35% до 45%. Причина — «різке погіршення фінансових умов, бойкоти з боку іноземних споживачів та подальше зростання політичної невизначеності, що, ймовірно, призведе до більшого зниження капітальних витрат, ніж ми припускали раніше», пояснюють у звіті.

Тарифи як ключ

За базовим сценарієм Goldman Sachs, ефективна тарифна ставка в США зросте на 15 відсоткових пунктів, якщо частина мит, анонсованих на 9 квітня, буде пом’якшена. Але якщо ці тарифи запрацюють у повному обсязі, ставка підскочить на 20 пунктів. «Якщо це станеться, ми очікуємо змінити наш прогноз на рецесію», — попередили в компанії.

Що робитиме ФРС

Без рецесії Goldman Sachs бачить три «запобіжні» зниження ставки ФРС по 25 базисних пунктів, починаючи з червня (раніше чекали липня), що доведе цільову ставку до 3,5−3,75%. «У разі рецесії ми очікуємо, що ФРС знизить ставку приблизно на 200 базисних пунктів протягом наступного року», — зазначили аналітики. З урахуванням імовірності спаду, прогноз дій ФРС тепер передбачає падіння ставки на 130 пунктів цього року — це збігається з очікуваннями ринку на момент закриття торгів у п’ятницю.

Нагадаємо, що головний економіст інвестиційного банку JPMorgan Брюс Касман заявив про те, що ризик рецесії в США та світі цього року зріс з 40% до 60% після введення президентом США Дональдом Трампом масштабних торговельних мит.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
0
w33
w33
7 квітня 2025, 12:51
#
Трамп, міністр Лунтік і ко цього не допустять)
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