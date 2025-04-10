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10 квітня 2025, 12:55

Біткоїн зріс до $83 000, Binance представила другий маржинальний актив LDUSDT: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Біткоїн зріс до $83 000 на тлі рішення Трампа призупинити мита для низки країн

Увечері 9 квітня ціна біткоїна почала стрімко зростати на тлі рішення Трампа призупинити мита для низки країн на 90 днів. Вночі вартість першої криптовалюти досягла $83 460, але потім трохи відкотилась назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна BTC становить близько $82 160. За добу актив зріс на 6%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання. Ethereum піднявся до $1 600, за добу ефір зріс на майже 10%.

Binance представила другий маржинальний актив LDUSDT

Криптовалютна біржа Binance представила другий маржинальний актив з винагородами LDUSDT для платформи з торгівлі ф’ючерсами. У компанії зазначили, що він не є стейблкоїном.

Згідно з анонсом, користувачі зможуть конвертувати стейблкоїни USDT, заблоковані в програмі Simple Earn, у LDUSDT для подальшого використання як маржі для торгівлі ф’ючерсними контрактами.

При цьому пасивний дохід у вигляді річної процентної ставки (APR) збережеться. Точних термінів запуску продукту в біржі не назвали, зазначивши, що він буде доступний «скоро».

У компанії підкреслили, LDUSDT не є стейблкоїном. Як і попередній такий актив — BFUSD — він буде використовуватися тільки на Binance Futures.

«Користувачі спочатку підписуються на Simple Earn USDT Flexible Product, щоб отримувати APR у реальному часі. Оскільки їхні USDT при цьому заблоковані, вони нічого не можуть зробити з цими активами до їхнього погашення. Однак тепер у них є можливість обміняти заблоковані USDT на LDUSDT для торгівлі ф’ючерсами, як і раніше отримуючи APR», — заявив у коментарі The Block представник Binance.

У компанії зазначили, що поточне значення APR становить близько 1,5%. Як і у випадку з попереднім маржинальним активом, вона ніколи не опуститься нижче нуля.

Це новий крок, який слідує за попереднім запуском BFUSD, першого маржинального активу Binance, що приносить винагороду. BFUSD дозволяє користувачам отримувати прибуток (APY) завдяки хеджувальним та інвестиційним стратегіям Binance, генеруючи доходи від фінансування та винагороди за стейкінг.

Інвестори продовжили виводити капітал зі спотових біткоїн- і Ethereum-ETF

9 квітня 2025 року сумарний чистий добовий відтік капіталу зі спотових біткоїн- і Ethereum-ETF у США склав $138,31 млн. Негативна динаміка в цих секторах триває п’ять і два дні відповідно. Про це свідчать дані SoSoValue.

Серед фондів на базі першої криптовалюти відтік зафіксували чотири продукти:

  • IBIT — $89,71 млн;
  • GBTC — $33,8 млн;
  • BTCW — $5,67 млн;
  • HODL — $4,65 млн.

Приплив зафіксовано тільки за однією позицією — BITB ($6,71 млн). Обсяг торгів за цими продуктами склав $5,3 млрд.

Відтік коштів із сегмента триває п’ять днів поспіль. За цей період фонди на базі першої криптовалюти втратили $727,34 млн:

У секторі біржових фондів на базі Ethereum також простежується відтік. За підсумками торгового дня втрату капіталу зафіксували два продукти:

  • FETH — $5,73 млн;
  • ETHA — $5,45 млн.

Решта позицій закрили сесію з нульовим значенням припливу/відтоку.

Сенат США затвердив Пола Аткінса на посаді голови SEC

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосував за затвердження Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC). 54 сенатори підтримали пропозицію про призначення Аткінса на пост, 44 — «проти», ще троє не голосували.

Зазначимо, в кінці 2024 року президент США Дональд Трамп підтвердив кандидатуру Пола Аткінса як майбутнього голови Комісії з цінних паперів і бірж США.

Тоді політик заявив, що Аткінс підтримує інновації та повʼязані з ними ринки, а також зазначив, що останній має досвід роботи в галузі цифрових активів.

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Джерело: Мінфін
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