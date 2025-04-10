Укрпошта рік тому почала продавати на аукціонах посилки, які не забрали їхні отримувачі, і відтоді компанія заробила на цьому майже 3 млн грн. Про це пише ЕП.
Укрпошта за рік заробила від продажу невручених посилок майже 3 мільйона
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Що відомо
З 26 квітня 2024 року, коли відбувся перший аукціон, Укрпошта продала 187 лотів по 100 посилок у кожному й заробила майже 3 млн грн. Середня вартість лота склала 16 тис. грн. Виручені кошти пішли в бюджет компанії.
Початкова ціна за кожну посилку становить 10 грн — таким чином, лот коштує 1 тис. грн, а також до цієї суми додаються 20% податку на додану вартість.
Розмір мінімального кроку підвищення ціни становить 60 грн. Попередні аукціони завершувалися з різною ціною: і 10−25 тис. грн, і 95 тис. грн.
Адресна інформація видаляється, лоти формуються рандомно й складаються тільки із цілих, не пошкоджених посилок. Ні покупець, ні Укрпошта"не знають до моменту купівлі, що саме в лотах. Працівники компанії участі в аукціонах не беруть.
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Найдорожчий лот придбали за 160 тис. грн. Водночас це був найдовший та найконкурентніший аукціон за весь час роботи системи — за лот змагалося 115 учасників, а торги тривали майже 17,5 годин.
«У середньому в аукціоні беруть участь близько 10 учасників. Кількість учасників може змінюватися залежно від зацікавленості конкретним лотом (фото палетів із запакованими посилками додаються до кожного лоту, — ред.), а також від регіону, де перебуває лот», — розповіла начальниця управління якості «Укрпошти» Анастасія Гуліна.
Зараз аукціони проходять в Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Запоріжжі, Хмельницькому, Луцьку, Тернополі, Рівному та Києві.
Міста обирають за принципом наявності значних залишків відправлень і з точки зору можливої зацікавленості покупців. Переможець може сам забрати посилки або замовити адресну доставку через Укрпошту.
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