Аукціони невручених посилок відтепер проводитимуть також у Львові, Тернополі, Дніпрі, Миколаєві, Запоріжжі та Хмельницькому. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».
«Укрпошта» проводитиме аукціони невручених посилок у ще шести регіонах
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Що відомо
«Що відбувається, коли ви не забираєте свої посилки? Вони пів року вилежуються на складах „Укрпошти“, і якщо про них ніхто не згадає, відправляються на аукціони згідно із законодавством. Ми обʼєднуємо посилки в лоти зі 100 одиниць, видаляємо адресну інформацію й рандомно формуємо для аукціону. Ні ви, ні „Укрпошта“ до моменту купівлі не знають що там», — пояснили в компанії.
Зазначається, що в цих лотах можна віднайти від смартфонів та планшетів до лімітованих книжок.
Нагадаємо
В травні 2024 року «Укрпошта» оголосила, що впроваджує міжнародні практики щодо поводження з поштовими відправленнями, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців.
Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.
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Коментарі - 1
Дзвонити людям не пробували?)) Всім давно відомо, як «добре» і «вчасно» укрпошта доставляє листи, котрі без сповіщення сторін можуть лежати в укрпошті)) полупокери блін))