Сполучені Штати заробляють на запроваджених митах майже $2 млрд доларів на день. Про це заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на критику введення нових тарифів, повідомляє Rapid Response 47.
США заробляють майже $2 мільярди на день завдяки митам — Трамп
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«У нас дуже добре виходить укладати, як я їх називаю, індивідуальні угоди», — сказав Трамп.
Він додав, що Японія, Південна Корея й інші країни відправляють своїх представників до США, щоб укласти угоду, яка дасть змогу уникнути запроваджених тарифів.
«Вже скоро Америка знову стане дуже багатою», — зазначив президент США.
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Нагадаємо
Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.
Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.
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