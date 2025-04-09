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9 квітня 2025, 9:16

США заробляють майже $2 мільярди на день завдяки митам — Трамп

Сполучені Штати заробляють на запроваджених митах майже $2 млрд доларів на день. Про це заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на критику введення нових тарифів, повідомляє Rapid Response 47.

Сполучені Штати заробляють на запроваджених митах майже $2 млрд доларів на день.
Фото: pixabay.com

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«У нас дуже добре виходить укладати, як я їх називаю, індивідуальні угоди», — сказав Трамп.

Він додав, що Японія, Південна Корея й інші країни відправляють своїх представників до США, щоб укласти угоду, яка дасть змогу уникнути запроваджених тарифів.

«Вже скоро Америка знову стане дуже багатою», — зазначив президент США.

Читайте також: США ввели 104% мита на товари з Китаю

Нагадаємо

Трамп оголосив про введення мит на всі товари, що ввозяться з-за кордону. Про це республіканець оголосив у середу, 2 квітня, на прес-конференції у саду Білого дому. Базовий тариф складе 10%, проте для багатьох держав він виявився вищим.

Мита на товари з Китаю становитимуть 34%, з країн ЄС — 20%, зі Швейцарії — 31%, із Великобританії — 10%, з України — 10%, з Ізраїлю — 17%, з Казахстану — 27%. Один із найвищих зборів накладено на В'єтнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%). росію в переліку не згадано.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Lamo
Lamo
9 квітня 2025, 9:25
#
От тільки ці 2 млрд сплачують американці, геній.
+
0
AllexL
AllexL
9 квітня 2025, 9:40
#
Й нелегали, яких планують депортувати ;)
+
0
LSD75
LSD75
9 квітня 2025, 10:30
#
Какие 34% для Китая? все 104))))
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