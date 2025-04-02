Податкова на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього. Про це повідомляє ДПС.
2 квітня 2025, 15:29
Під прицілом: Податкова ретельніше відслідковуватиме продажі через інтернет
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Деталі
З 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:
- громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
- фізичних осіб — підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
«ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
заробив гроші своєю працею? — заплати податок
заробив гроші з продажу своєї речі? — заплати податок
купуєш щось в магазині? — заплати податок
але і за комунальні послуги плати, а ти що думав, що платиш податки і тобі оце безкоштовне шось буде? ага, розмріявся, плати податки!!!
PS «систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары» — это сколько сколько на сейчас?