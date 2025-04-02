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ВхідРеєстрація
2 квітня 2025, 15:29

Під прицілом: Податкова ретельніше відслідковуватиме продажі через інтернет

Податкова на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього. Про це повідомляє ДПС.

Податкова на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.
Фото: depositphotos

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Деталі

З 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

  • громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
  • фізичних осіб — підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

«ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Я_ __
Я_ __
2 квітня 2025, 15:39
#
Податкова — ідеально продумана структура)

заробив гроші своєю працею? — заплати податок
заробив гроші з продажу своєї речі? — заплати податок
купуєш щось в магазині? — заплати податок

але і за комунальні послуги плати, а ти що думав, що платиш податки і тобі оце безкоштовне шось буде? ага, розмріявся, плати податки!!!
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0
TAN72
TAN72
2 квітня 2025, 15:42
#
Смысл … И системы которые живут за счёт людей.
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0
BatonUA
BatonUA
2 квітня 2025, 16:54
#
Не можу прочитати новину. Допустимо у нелегального ФОП немає РРО, як вони зчитають данні з РРО?
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0
Aldruino
Aldruino
2 квітня 2025, 17:45
#
Фізичних осіб — підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
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0
BatonUA
BatonUA
2 квітня 2025, 18:48
#
Цей абзац стосується офіційних ФОП, які отримують кошти мабуть на свій ФОП рахунок і не видають чеки. Тоді це просто дурість власників. І все рівно не зрозуміло до чого тут РРО і данні з бази, його все рівно немає
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0
Delaware
Delaware
2 квітня 2025, 18:02
#
А если этим гражданам, систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары и услуги, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации, — продавать, к примеру, за USDT или подобное — не вариант? Так сказать — новый стимул гражданам (продавцам и покупателям) приобщаться к крипте))).

PS «систематически получающих средства на собственные счета за проданные товары» — это сколько сколько на сейчас?
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0
matroskin
matroskin
2 квітня 2025, 18:13
#
Не варіант, оскільки ті хто має USDT напевно й самі знають як замовляти на Aliexpress, тому послугами перекупів не користуються.
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