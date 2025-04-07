Ціни на російську нафту впали до 50 доларів

Падіння світових цін на нафту призвело до зниження ціни на флагманський російський сорт нафти Urals до 50 доларів за барель. Про це пише Bloomberg.

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Падіння нафти

Як зазначає агентство, падіння нафтових цін посилило тиск на державний бюджет, позбавляючи Кремль можливостей нарощувати витрати для війни проти України.

За даними Argus Media, ціна на нафту марки Urals з балтійського порту Приморськ впала 4 квітня до 52,76 доларів.

Від початку вторгнення, понад три роки тому, нафти цієї країни торгувалися з великим дисконтом до світового еталона Brent.

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