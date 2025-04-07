Ціни на нафту падають далі: торгова війна США і Китаю продовжує лякати ринки

Ціни на нафту продовжили своє стрімке зниження, втративши понад 3% через загострення протистояння між Вашингтоном і Пекіном. Інвестори дедалі більше бояться, що глобальна рецесія не за горами, а з нею впаде і попит на енергоносії. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни

Ф’ючерси на Brent подешевшали на $1,41 (2,15%), опустившись до $64,17 за барель, тоді як WTI втратила $1,35 (2,18%), зупинившись на позначці $60,64. У ході торгів обидва сорти нафти пробили найнижчі рівні з квітня 2021 року. За тиждень ціна Brent уже просіла майже на 11%, а WTI — понад 10%.

Торговий конфлікт як каталізатор

Головною причиною обвалу стало різке загострення торговельної війни. Китай у відповідь на дії адміністрації Трампа наклав мита в 34% на американські товари. Хоч нафта й не потрапила під ці обмеження, експерти б’ють на сполох: глобальне економічне зростання може сповільнитися, інфляція зросте, а попит на паливо суттєво скоротиться. «Важко говорити про дно, доки паніка на ринках не вщухне», — зазначила Вандана Харі з Vanda Insights. Очільник ФРС Джером Пауелл також застеріг, що економіка може увійти в зону турбулентності.

ОПЕК+ додає масла у вогонь

Ситуацію погіршує рішення ОПЕК+: з травня видобуток нафти зросте на 411 тисяч барелів на день — це втричі більше, ніж планувалося раніше. Такий крок може розбалансувати ринок, де й без того пропозиція ризикує перевищити попит, посилюючи занепокоєння серед трейдерів.