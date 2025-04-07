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7 квітня 2025, 14:13

Німеччина наполягає на рішучій відсічі тарифам США

Німеччина наполягає на рішучій відсічі тарифам, які ввів президент США Дональд Трамп. Про це заявив в.о. міністра економіки Роберт Габек у розмові з виданням Stern напередодні зборів міністрів торгівлі ЄС, передає Ліга.

Німеччина наполягає на рішучій відсічі тарифам, які ввів президент США Дональд Трамп.

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Тактика залякування

«Політиці страху ми можемо протиставити лише силу», — сказав він, окреслюючи позицію Берліна. «Уряд США хоче використати своє домінування, щоб змусити до поступок і отримати переваги для себе», — додав Габек. За його словами, Вашингтон розраховує, що хаотичне нарощування мит змусить інші країни кинутися до Трампа з пропозиціями, благаючи про поблажливість у надії пом’якшити удар. «Тактика США — створити якомога більше страху, щоб інші зі страху відступили», — пояснив він.

Європейська відповідь

Габек закликав до згуртованої реакції й натякнув на можливі удари по американських технологічних гігантах. «Як ЄС, ми найбільший спільний внутрішній ринок у світі. Американські компанії хочуть вести з нами бізнес, продавати тут свою продукцію, американські цифрові корпорації отримують великі прибутки в Європі. Об'єднана Європа сильна, а в союзі з іншими ми ще сильніші», — підкреслив він. Він також підтримав жорсткий курс президентки Єврокомісії: «Тому я підтримую чітку позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн: бути готовими до контрзаходів і впевнено вести переговори».

Трамп проти діалогу

Натомість Трамп відкидає ідею переговорів із Європою. 6 квітня на борту Air Force One він заявив журналістам, що зніме мита з ЄС лише за умови, «поки вони не платитимуть нам багато грошей щороку, насамперед за сьогодення, але також і за минуле». Ця позиція ускладнює пошуки компромісу й загострює торговельне протистояння.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
0
neverice
neverice
7 квітня 2025, 14:49
#
«багато грошей щороку, насамперед за сьогодення, але також і за минуле»"
О, ще один інструмент рашистів — вигадування неіснуючих боргів і ультимативно вимагати їх оплатити, а інакше «отключим газ» (у трампа — введемо тарифи).
+
0
Я_ __
Я_ __
7 квітня 2025, 14:59
#
Ти трохи не в той бік дивишся, трампу і сша на весь світ, і на Україну в тому числі - начхати, його турбує зовнішній борг штатів котрий зростає, через це угода про копали з Україною на 500 лярдів і відшкодування неіснуючих «кредитів» за поставки зброї протягом війни, через це вибивання кацапстану з ринку нафти — щоб продавати більше своєї нафти, через це крипторезерв штатів — щоб за допомогою найволатильнішого актива, на котрий ти не витрачаєш кошти, бо в резерві конфісковані монети, мати змогу злити їх потім на ринок і зменшити зовнішній борг, для цього ж і мита, але тут подвійна історія, з одного боку митами трамп хоче щоб американці купували більше всередині країни саме вітчизняних товарів, таким чином посилюючи внутрішню економіку, з іншого боку це можливість отримати привілеї перед іншими країнами, як от трамп виторговує за допомогою мит у Китаю покупку 50% тік-току.

Так само Гренландія йому цікава через велику кількість рідкісноземельних металів, а в прибережних районах Гренландії є нафта і газ, Панамська протока очевидно цікава знову ж таки з торговельного та митного погляду, Канада цікава в першу чергу для повноцінного поєднання штатів з Аляскою, загравання з відверто слабким кацапстаном (на даний момент порівняно з іншими економіками) з метою потенційного тиску на сильний Китай котрий наступає штатам на п`яти, трамп не робить нічого просто так, зараз перед ним задача максимум це знизити зовнішній борг штатів і він робить все можливе і неможливе для цього)
+
0
neverice
neverice
7 квітня 2025, 16:01
#
«Тактика США — створити якомога більше страху, щоб інші зі страху відступили».
Інтереси інтересами. Питання в тому як ці інтереси досягаються. Разом з іншими, чи за рахунок інших.
І Трамп обрав саме право сили та булинг міжнародного рівня. Більше того — використовує всі ті самі брудні інструменти, що і кремль.
+
+15
bonv
bonv
7 квітня 2025, 15:05
#
То не Трамп, а суцільне недорозуміння.
+
+15
bonv
bonv
7 квітня 2025, 15:06
#
Трамп перевертає світ, який давно мав померти.
Для мене Трамп це реальність, яка неминуче мала наступити, і зробила це в його обличчі. Всі ми тепер маємо з цим справу, і краще це все розуміти, будувати прогнози та плани відповідно до нової реальності.
Пояснювати щось його дебілізмом — не мій вибір. Бо я точно не схильний думати, що мільярдер, двічі Президент наймогутнішої держави в історії після Римської імперії — не може бути дебілом. Але у всіх є вибір як пояснювати цю реальність.
Зараз я бачу як українська демпартійна булька починає пояснювати рішення про тарифи його дебілізмом, що Трампу ж*па, і тому подібне. Насправді ж, все зовсім не так.
США номер 1 по зовнішньому боргу у світі, який складає 36 трлн дол. Дефіцит бюджету США склав 1,8 трлн дол. Тільки в цьому фінансовому році (з вересня) цей дефіцит виріс на 25%.
Очевидно, що ставка на Маска і скорочення витрат не спрацювала. Команда Трампа розуміє, що не вжити заходів зараз — це отримати кризу і стагнацію трохи пізніше під закінчення терміну.
Зараз вам продемократичні ЗМІ втюхують «ой індекси падають, ціни для американців зростуть, Трампу п*ць». Якщо ви таке читаєте, то потім не дратуйтесь що нічого такого не сталось.
Насправді дійсно якийсь час поштормить. Але ефект буде абсолютно іншим. США це найбільший ринок у світі. Що мають зробити, наприклад, європейські компанії в цій ситуації? Через тарифи їхні машини стають не конкурентними.
+
+15
bonv
bonv
7 квітня 2025, 15:08
#
Отже, в США стануть продаватись більше американські машини, і доходи їх виробників виростуть. В цій ситуації європейським компаніям вигідно будувати заводи на території США, щоб не втратити ринок. А це нові робочі місця, податки, інвестиції та доходи.
Так, країни можуть запровадити тарифи у відповідь. І американські товари подорожчають. Але їх виробники ще більше переорієнтують на внутрішній ринок, на якому стане менше іноземних товарів. Пригадуєте міністр торгівлі США закликав купляти акції Тесли? Вони, до речі, після цього підросли, але зараз от прям точно час купляти ці акції. Бо Тесла точно один з найбільших вигодонабувачів цих тарифів. Так, вони скоріше за все втратять ринки, які вже втрачають. Пригадуєте всі раділи, що продажі Тесли падають в Європі, Китаї? Ну ок. Тепер в найбільшого виробника електрокарів у США будуть ще й значно нижчі ціни від конкурентів саме в США.
Загалом, Трамп перевертає світ, який давно мав померти. Він фактично скасував політичну компоненту американської економіки, коли багатьом країнам пропонували різні бонуси, щоб тримати їх в орбіті США.
+
+15
bonv
bonv
7 квітня 2025, 15:09
#
Що далі? Європа і Китай опинились в дуже поганій ситуації. Насправді до ладу відповісти на тарифи Трампа їм нічим. Європейці імпортують зі США газ та нафту, тому тарифами вони хіба собі погано зроблять. А Китай і так має проблеми з ринками збуту, і втрачати один з найбільших зараз точно не час. Я думаю, що всі підуть на додаткові переговори, і будуть отримувати якісь мінімальні бонуси. Але нова реальність наступила: Трамп запустив свою МАГА. І через два роки це дасть колосальний ефект на американський ріст.
Що нам з того всього? Ну, ми то точно якось тарифи не відчуємо. Але нам з цього те, що погано Росії, а от їм точно стане погано. Річ у тому, що найбільші споживачі російської нафти Китай та Індія полетять в стагнацію. Тому ті об'єми, які вони купляли їм вже будуть не потрібні. Щобільше, їм буде потрібна ще дешевша нафта, щоб робити продукти дешевшими на фоні росту тарифів.
Тому дивіться не за цінами на американському фондовому ринку, а за цінами на нафту. Це прямо нас стосується.
Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
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