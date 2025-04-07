Німеччина наполягає на рішучій відсічі тарифам США

Німеччина наполягає на рішучій відсічі тарифам, які ввів президент США Дональд Трамп. Про це заявив в.о. міністра економіки Роберт Габек у розмові з виданням Stern напередодні зборів міністрів торгівлі ЄС, передає Ліга.

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Тактика залякування

«Політиці страху ми можемо протиставити лише силу», — сказав він, окреслюючи позицію Берліна. «Уряд США хоче використати своє домінування, щоб змусити до поступок і отримати переваги для себе», — додав Габек. За його словами, Вашингтон розраховує, що хаотичне нарощування мит змусить інші країни кинутися до Трампа з пропозиціями, благаючи про поблажливість у надії пом’якшити удар. «Тактика США — створити якомога більше страху, щоб інші зі страху відступили», — пояснив він.

Європейська відповідь

Габек закликав до згуртованої реакції й натякнув на можливі удари по американських технологічних гігантах. «Як ЄС, ми найбільший спільний внутрішній ринок у світі. Американські компанії хочуть вести з нами бізнес, продавати тут свою продукцію, американські цифрові корпорації отримують великі прибутки в Європі. Об'єднана Європа сильна, а в союзі з іншими ми ще сильніші», — підкреслив він. Він також підтримав жорсткий курс президентки Єврокомісії: «Тому я підтримую чітку позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн: бути готовими до контрзаходів і впевнено вести переговори».

Трамп проти діалогу

Натомість Трамп відкидає ідею переговорів із Європою. 6 квітня на борту Air Force One він заявив журналістам, що зніме мита з ЄС лише за умови, «поки вони не платитимуть нам багато грошей щороку, насамперед за сьогодення, але також і за минуле». Ця позиція ускладнює пошуки компромісу й загострює торговельне протистояння.