Німеччина наполягає на рішучій відсічі тарифам, які ввів президент США Дональд Трамп. Про це заявив в.о. міністра економіки Роберт Габек у розмові з виданням Stern напередодні зборів міністрів торгівлі ЄС, передає Ліга.
Німеччина наполягає на рішучій відсічі тарифам США
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Тактика залякування
«Політиці страху ми можемо протиставити лише силу», — сказав він, окреслюючи позицію Берліна. «Уряд США хоче використати своє домінування, щоб змусити до поступок і отримати переваги для себе», — додав Габек. За його словами, Вашингтон розраховує, що хаотичне нарощування мит змусить інші країни кинутися до Трампа з пропозиціями, благаючи про поблажливість у надії пом’якшити удар. «Тактика США — створити якомога більше страху, щоб інші зі страху відступили», — пояснив він.
Європейська відповідь
Габек закликав до згуртованої реакції й натякнув на можливі удари по американських технологічних гігантах. «Як ЄС, ми найбільший спільний внутрішній ринок у світі. Американські компанії хочуть вести з нами бізнес, продавати тут свою продукцію, американські цифрові корпорації отримують великі прибутки в Європі. Об'єднана Європа сильна, а в союзі з іншими ми ще сильніші», — підкреслив він. Він також підтримав жорсткий курс президентки Єврокомісії: «Тому я підтримую чітку позицію президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн: бути готовими до контрзаходів і впевнено вести переговори».
Трамп проти діалогу
Натомість Трамп відкидає ідею переговорів із Європою. 6 квітня на борту Air Force One він заявив журналістам, що зніме мита з ЄС лише за умови, «поки вони не платитимуть нам багато грошей щороку, насамперед за сьогодення, але також і за минуле». Ця позиція ускладнює пошуки компромісу й загострює торговельне протистояння.
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О, ще один інструмент рашистів — вигадування неіснуючих боргів і ультимативно вимагати їх оплатити, а інакше «отключим газ» (у трампа — введемо тарифи).
Так само Гренландія йому цікава через велику кількість рідкісноземельних металів, а в прибережних районах Гренландії є нафта і газ, Панамська протока очевидно цікава знову ж таки з торговельного та митного погляду, Канада цікава в першу чергу для повноцінного поєднання штатів з Аляскою, загравання з відверто слабким кацапстаном (на даний момент порівняно з іншими економіками) з метою потенційного тиску на сильний Китай котрий наступає штатам на п`яти, трамп не робить нічого просто так, зараз перед ним задача максимум це знизити зовнішній борг штатів і він робить все можливе і неможливе для цього)
Інтереси інтересами. Питання в тому як ці інтереси досягаються. Разом з іншими, чи за рахунок інших.
І Трамп обрав саме право сили та булинг міжнародного рівня. Більше того — використовує всі ті самі брудні інструменти, що і кремль.
Для мене Трамп це реальність, яка неминуче мала наступити, і зробила це в його обличчі. Всі ми тепер маємо з цим справу, і краще це все розуміти, будувати прогнози та плани відповідно до нової реальності.
Пояснювати щось його дебілізмом — не мій вибір. Бо я точно не схильний думати, що мільярдер, двічі Президент наймогутнішої держави в історії після Римської імперії — не може бути дебілом. Але у всіх є вибір як пояснювати цю реальність.
Зараз я бачу як українська демпартійна булька починає пояснювати рішення про тарифи його дебілізмом, що Трампу ж*па, і тому подібне. Насправді ж, все зовсім не так.
США номер 1 по зовнішньому боргу у світі, який складає 36 трлн дол. Дефіцит бюджету США склав 1,8 трлн дол. Тільки в цьому фінансовому році (з вересня) цей дефіцит виріс на 25%.
Очевидно, що ставка на Маска і скорочення витрат не спрацювала. Команда Трампа розуміє, що не вжити заходів зараз — це отримати кризу і стагнацію трохи пізніше під закінчення терміну.
Зараз вам продемократичні ЗМІ втюхують «ой індекси падають, ціни для американців зростуть, Трампу п*ць». Якщо ви таке читаєте, то потім не дратуйтесь що нічого такого не сталось.
Насправді дійсно якийсь час поштормить. Але ефект буде абсолютно іншим. США це найбільший ринок у світі. Що мають зробити, наприклад, європейські компанії в цій ситуації? Через тарифи їхні машини стають не конкурентними.
Так, країни можуть запровадити тарифи у відповідь. І американські товари подорожчають. Але їх виробники ще більше переорієнтують на внутрішній ринок, на якому стане менше іноземних товарів. Пригадуєте міністр торгівлі США закликав купляти акції Тесли? Вони, до речі, після цього підросли, але зараз от прям точно час купляти ці акції. Бо Тесла точно один з найбільших вигодонабувачів цих тарифів. Так, вони скоріше за все втратять ринки, які вже втрачають. Пригадуєте всі раділи, що продажі Тесли падають в Європі, Китаї? Ну ок. Тепер в найбільшого виробника електрокарів у США будуть ще й значно нижчі ціни від конкурентів саме в США.
Загалом, Трамп перевертає світ, який давно мав померти. Він фактично скасував політичну компоненту американської економіки, коли багатьом країнам пропонували різні бонуси, щоб тримати їх в орбіті США.
Що нам з того всього? Ну, ми то точно якось тарифи не відчуємо. Але нам з цього те, що погано Росії, а от їм точно стане погано. Річ у тому, що найбільші споживачі російської нафти Китай та Індія полетять в стагнацію. Тому ті об'єми, які вони купляли їм вже будуть не потрібні. Щобільше, їм буде потрібна ще дешевша нафта, щоб робити продукти дешевшими на фоні росту тарифів.
Тому дивіться не за цінами на американському фондовому ринку, а за цінами на нафту. Це прямо нас стосується.
Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист