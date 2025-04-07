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7 квітня 2025, 11:55

Європейський фондовий ринок обвалилися через мита Трампа

У понеділок європейські акції стрімко пішли вниз, очоливши глобальний обвал, який розгорнувся після оголошення Дональдом Трампом нових широкомасштабних тарифів минулого тижня. Про це інформує CNBC.

У понеділок європейські акції стрімко пішли вниз, очоливши глобальний обвал, який розгорнувся після оголошення Дональдом Трампом нових широкомасштабних тарифів минулого тижня.
Фото Pixabay

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Глибина падіння

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 уже на старті торгів просів більш ніж на 6%, а до 09:42 утримував зниження на 5,83%, скотившись до позначки 464 пункти — найнижчого рівня з початку 2024 року. Усі галузі й ключові біржі регіону зазнали відчутних втрат. Німецький DAX на ранніх торгах утратив понад 9,5%.

Тиждень катастроф

Минулого тижня Stoxx 600 уже впав на 8,4%, що стало найгіршим тижневим результатом за п’ять років. За останнє десятиліття Європа бачила гірший день лише на початку пандемії COVID-19 у 2020-му. Тригером стала заява Трампа про повний перелік «взаємних тарифів», які шокували інвесторів своєю масштабністю, спровокувавши хвилю розпродажів по всьому світу.

Торгова війна набирає обертів

Рішення США розпалило страхи перед глобальним торговельним конфліктом. Китай відповів митами в 34% на американську продукцію, а Євросоюз пригрозив власними заходами, якщо діалог із Вашингтоном провалиться. На Волл-стріт наприкінці тижня акції різко обвалилися: «Великолепна Семерка» — технологічні гіганти — за день втратила понад $1 трильйон. У понеділок перед відкриттям торгів ф’ючерси в США продовжували тонути.

Азія в епіцентрі

В Азії ринки також захлинулися розпродажами, де китайські акції стали головними жертвами. Економіки цього регіону, ймовірно, відчують найсильніший удар від тарифного протистояння.

До теми: Трамп відреагував на падіння ринків: «Іноді потрібно вживати ліки, щоб щось виправити»

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Джерело: Мінфін
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