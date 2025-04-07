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7 квітня 2025, 10:47

Азіатські фондові ринки зазнали найбільшого падіння з 2008 року

Торги на Токійській фондовій біржі відкрилися падінням котирувань на тлі очікування інвесторами рецесії через ситуацію з митами США, повідомляє The Guardian.

Торги на Токійській фондовій біржі відкрилися падінням котирувань на тлі очікування інвесторами рецесії через ситуацію з митами США, повідомляє The Guardian.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІндекс Nikkei, що відображає динаміку 225 провідних компаній Японії, у перші хвилини після відкриття сесії втратив 8,8% і досяг позначки 30,792 пункту.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індекс Nikkei, що відображає динаміку 225 провідних компаній Японії, у перші хвилини після відкриття сесії втратив 8,8% і досяг позначки 30,792 пункту. Це перше падіння індексу з жовтня 2023 року, пише газета.

Японський індекс TOPIX також знизився більш як на 8%.

У Південній Кореї через різке падіння акцій торги за індексом Kospi, який є індикатором продуктивності фондового ринку країни, призупинили.

Ключовий індекс Гонконгської фондової біржі HSI втратив понад 9% і знизився до 20,7 тис. пунктів, пише Bloomberg.

Індекс CSI 300 знизився майже на 5%. Прибутковість 10-річних облігацій Китаю знизилася на 10 базисних пунктів та наблизилася до рекордно низького значення, зазначає агентство.

Передісторія

2 квітня президент США Дональд Трамп ввів мита щодо більш ніж 200 країн та територій. На товари з Євросоюзу діятимуть мита у розмірі 20%, з Китаю — 34%, з Індії — 46%.

На тлі оголошення про нові економічні заходи індекс S&P 500, до якого включені найбільші американські корпорації, упав на 10,5%. Компанії з індексу втратили близько $5 трлн. ринкової вартості.

Крім того, під тариф 10% потрапили австралійські безлюдні острови Херд та Макдональд у південній частині Індійського океану. Офіційно там ніхто не проживає, мешкають лише пінгвіни. У Білому домі пояснили, що острови були включені до списку, бо вважаються територією Австралії.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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