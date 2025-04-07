Трамп відреагував на падіння ринків: «Іноді потрібно вживати ліки, щоб щось виправити»

Дональд Трамп відреагував на стрімке падіння фондових ринків, запевнивши, що не ставив собі за мету спровокувати цей спад своєю політикою глобальних мит. Про це повідомляє CNBC.

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«Я не хочу, щоб щось падало, але іноді потрібно вживати ліки, щоб щось виправити», — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One 6 квітня. Його слова пролунали на тлі бурхливих дискусій про наслідки введених тарифів.

Контекст і суперечки

Коментар президента з’явився після того, як він поділився у Truth Social відео під назвою «Трамп навмисно валить ринок». У ролику йшлося, ніби інвестор-мільярдер Воррен Баффет назвав кроки Трампа «найкращими економічними рішеннями за пів століття». Утім, фонд Berkshire Hathaway офіційно відхрестився від таких заяв, спростувавши причетність Баффета.

Чому Трамп не відступає

Президент пояснив свою непохитність величезним торговельним дисбалансом із Китаєм. «У нас трильйонний дефіцит торгівлі з Китаєм, щороку ми втрачаємо сотні мільярдів доларів через Китай. І доки ми не розв'яжемо цю проблему, я не укладатиму жодних угод. Я готовий вести справи з Китаєм, але вони мають розв'язати проблему свого профіциту», — наголосив він.

Трамп бачить у митах інструмент для виправлення економічних перекосів, навіть якщо ринки реагують панікою. Його позиція залишається твердою: без змін із боку Китаю компромісу не буде.