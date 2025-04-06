Інфляція пришвидшується: Нацбанк пояснив зростання цін в Україні

У лютому 2025 року в Україні спостерігалося подальше прискорення як загального рівня інфляції, так і базового. Згідно з оцінками Національного банку, тенденція до зростання інфляції зберігалася й у березні. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді регулятора за квітень.

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Деталі

У лютому споживча інфляція очікувано зросла до 13,4% р/р і була близькою до траєкторії січневого прогнозу НБУ. Основні чинники її пришвидшення − здорожчання сирих і оброблених продуктів харчування через гірші минулорічні врожаї та високі виробничі витрати бізнесу.

Базова інфляція також пришвидшилася (до 12% р/р) через подальше зростання витрат бізнесу, у тому числі на оплату праці й енергоресурси, а також збереження досить жвавого споживчого попиту. Інфляційні очікування економічних агентів мали різноспрямовану динаміку, однак загалом залишилися відносно стійкими.

Зростання цін на сирі продукти в річному вимірі пришвидшилося під впливом залишкових ефектів низьких минулорічних врожаїв і конвергенції внутрішніх цін з цінами країн — торговельних партнерів на тлі стійкого експорту. Тривало й подорожчання оброблених продуктів через подальше зростання витрат на сировину, електроенергію, оплату праці й логістику.

Свідченням стійкості фундаментального тиску було пришвидшення зростання цін на непродовольчі товари і послуги. Так, стрімкіше дорожчали послуги з охорони здоров’я, транспортні послуги, зв’язку, відпочинку і культури.

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Натомість повільніше зростали ціни на послуги з особистого догляду, страхові та фінансові послуги. Водночас ціни на одяг і взуття залишалися нижчими, ніж торік.

У лютому зростання цін на пальне пришвидшилося передусім унаслідок високих темпів збільшення вартості автогазу. Водночас профіцит пропозиції бензинів, конкуренція між мережами АЗС і оптимізація логістики імпортних постачань стримували подорожчання пального.

У лютому вартість підакцизної продукції зростала швидше через подальше підвищення виробничих витрат, а також коригування цін з огляду на посилення заходів боротьби з тіньовою пропозицією та ймовірний вплив очікуваного тестового впровадження Е-акцизу.

Тиск з боку виробничих витрат зумовлював зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання. Водночас мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення надалі стримував адміністративну інфляцію.

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Промислова інфляція у лютому також пришвидшилася

Зростання цін виробників пришвидшилося (до 37% р/р), передусім через вищі темпи зростання цін у галузі «постачання е/е, газу, пари» (65,1% р/р) з огляду на вплив перегляду вартості послуг з передачі е/е НЕК «Укренерго» та підвищення тарифів на транспортування газу, що, ймовірно, позначиться на подальшому зростанні споживчих цін через вторинні ефекти.

Значна волатильність цін на глобальних сировинних ринках, що підсилювалася внутрішніми чинниками (дефіцитом кадрів, збільшенням витрат на енергію, логістику), зумовила пришвидшення зростання цін у добувній промисловості.

Натомість завдяки послабленню тиску з боку зовнішніх цін на м’ясо птиці та свинину і зниженню закупівельних цін на молоко-сировину незначно сповільнилося зростання цін у харчовій переробці.