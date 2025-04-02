Фонд гарантування вкладів фізосіб планує підвищити гарантію за депозитами до 100 тисяч євро

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує підвищити гарантію за банківськими депозитами після завершення воєнного стану до європейського показника 100 000 євро (близько 4 млн гривень). Про це голова фонду Ольга Білай сказала в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

«Моє особисте завдання, з яким я прийшла до Фонду, — це реформування системи гарантування, наближення її саме до європейських стандартів і умов. Тому ми прагнемо до 100 000 євро, а не до 600 000 гривень», — сказала Білай.

Те, що зараз держава гарантує повну суму вкладу, десь уже вкоренилося в поведінці вкладників, зазначила голова ФГВФО.

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«З початку запровадження воєнного стану в Україні ми спостерігаємо загальну тенденцію збільшення загальної суми вкладів по банківській системі та будь-яких розмірів вкладів, зокрема таких, що перевищують 600 000 грн. Тому потрібно, щоб цей перехід на 100 000 євро відбувся максимально швидко», — сказала Білай.