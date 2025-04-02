GameStop завершила розміщення облігацій на $1,5 мільярда

Американська компанія GameStop, спеціалізується на роздрібному продажі ігор і програмного забезпечення, завершила приватне розміщення конвертованих старших облігацій на $1,5 млрд, включно з опціоном на $200 млн. Це випливає із заяви компанії, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), повідомляє Incrypted.

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Минулого тижня, 27 березня 2025 року, GameStop повідомила про випуск облігацій. Йшлося про розміщення конвертованих облігацій без купонних виплат на суму $1,3 млрд, а також про право на додаткове придбання паперів обсягом до $200 млн.

Згідно з документами, поданими до SEC, неназваний початковий покупець повністю реалізував опціон Greenshoe. Це дозволило збільшити загальну суму розміщення облігацій до $1,5 млрд.

Термін погашення цих цінних паперів — 1 квітня 2030 року. Облігації можна конвертувати у звичайні акції компанії за ціною $29,85 за акцію, що на момент розміщення відповідало премії у 37,5%.

Раніше GameStop заявляла, що планує використати залучені кошти на загальні корпоративні потреби, не виключаючи можливість купівлі біткоїнів. Якби компанія інвестувала всю отриману суму ($1,5 млрд) у першу криптовалюту, вона могла б придбати приблизно 17 839 BTC за курсом, актуальним на момент заяви.

На момент підготовки матеріалу біткоїн торгується на рівні $85 000. Акції GameStop торгуються по $22,7. Приріст на добовому чарті становить 1,3%.

Якщо GameStop придбає біткоїни на всю суму, компанія може стати четвертим за величиною корпоративним власником першої криптовалюти, поступаючись лише Strategy, MARA та Riot Platforms, згідно з даними Bitcoin Treasuries.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 25 березня 2025 року компанія GameStop оголосила про додавання біткоїна як резервного активу фірми в рамках оновлення інвестиційної політики.

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