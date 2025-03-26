25 березня 2025 року американська компанія GameStop оголосила про додавання біткоїна як резервного активу фірми в рамках оновлення інвестиційної політики. Зазначимо, GameStop спеціалізується на роздрібному продажі ігор і програмного забезпечення, пише Incrypted.
GameStop оголосила про створення біткоїн-резерву
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Що відомо
У документі йдеться, що інвестиційна політика компанії допускає інвестиції в певні криптовалютні активи, зокрема біткоїн та стейблкоїни, деноміновані в доларах США.
Крім того, у заяві, поданій до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) сказано, що компанія не встановила максимального обсягу першої криптовалюти, який може накопичити, і може продавати активи за власним рішенням.
Також в GameStop вважають, що інвестиції в біткоїн можуть сильно вплинути на фінансові результати фірми.
«Біткоїн історично зазнавав значної цінової волатильності, мав обмежену ліквідність і торгові обсяги, відносну анонімність, потенційну вразливість до маніпуляцій та зловживань на ринку, а також проблеми з дотриманням нормативних вимог і внутрішнього контролю на біржах», — йдеться в документі.
У лютому 2025 року CNBC повідомляли, що компанія GameStop може почати інвестувати в біткоїн та інші цифрові активи.
Пізніше генеральний директор Strive Метт Коул закликав американську фірму конвертувати майже $5 млрд готівкових резервів в біткоїн.
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