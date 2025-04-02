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2 квітня 2025, 9:27

За рік на 10% побільшало криптовалют у деклараціях українських посадовців

Понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою подали українські посадовці за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Особливо активно криптовалюту декларують представники Національної поліції України. А найпопулярнішими криптовалютами серед посадовців залишаються Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH). Про це йдеться в даних Опендатабот.

Понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою подали українські посадовці за 2024 рік.
Фото: depositphotos

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Українські посадовці все частіше згадують у своїх деклараціях криптовалюту. Так, 2 113 декларацій з криптовалютою подали чиновники за 2024 рік. Це у 2,2 раза більше, ніж до початку повномасштабної. За рік таких декларацій побільшало на 10%.

Хто активно декларує крипту

Особливо активно криптовалюту декларують представники силових структур. Найбільше — у Національній поліції України: 322 декларації, у яких згадується криптовалюта. Це 15% від усіх таких декларантів.

Прокуратура також не відстає: криптовалюта вказана у 240 деклараціях. Судді ж подали 227 таких документів, а у міських радах знайшлося 119 чиновників із цифровими активами. Серед представників ЗСУ криптовалюта виявилася у 77 деклараціях. Ще у 38 випадках крипту задекларували представники НАБУ.

Міста-лідери

Якщо подивитися на географію криптодекларацій, то тут усе більш передбачувано. Лідирує Київ та область — 582 та 185 чиновників з криптовалютами. На Харківщині ж крипту задекларували 172 держслужбовці, а на Дніпропетровщині — 167. Замикає п’ятірку Львівщина — 133 декларанти з криптовалютою.

Яку криптовалюту декларують

Найчастіше посадовці декларують криптодолари Tether (USDT) — 802 держслужбовці. Bitcoin (BTC, XBT), попри всі коливання курсу, стабільно посідає другу позицію — 731 декларація. Ethereum (ETH) задекларували 713 чиновників.

У кого найбільше криптовалюти

Найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. На його рахунку 80 BTC, що станом на 1 квітня дорівнює 279,4 млн гривень.

У категорії ефіріуму (ETH) лідером став депутат Сергій Майзель — він володіє 200 токенами, еквівалентними 15,5 млн гривень.

А от рекорд за кількістю криптодоларів належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — у його декларації фігурує 847 908 USDT, що оцінюється у 35 млн гривень.

Також варто зазначити, що є декілька екс-чиновників, які могли б потрапити у топ — але вказали, що втратили доступ до своїх криптоактивів. 380.95 біткоїнів — рекордну суму серед українських посадовців — у 2021 році зазначив та втратив заступник Голови Державної служби геології та надр України Роман Сарамага. Це близько 1.33 млрд грн в гривневому еквіваленті станом на 1 квітня 2025 року.

Найбільше ефіріума — 1 800 одиниць або понад 140 млн грн станом на 1 квітня поточного року — належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову. Втім у торішній декларації посадовець зазначив, що втратив доступ до своїх надбань.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
efess
efess
2 квітня 2025, 10:31
#
Странно,что ещё не всё из них«потеряли»доступ к своим криптокошелькам.,😜😜😜
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