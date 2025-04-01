Українські чоловіки за кордоном зможуть оформити паспорт без пред'явлення військових документів

Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє голова МВС Ігор Клименко.

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Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

«Працівники закордонних підрозділів ДП „Документ“ перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі. І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ», — зазначив Клименко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні з 7 жовтня 2024 року подорожчало оформлення паспортів.