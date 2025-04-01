Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє голова МВС Ігор Клименко.
Українські чоловіки за кордоном зможуть оформити паспорт без пред'явлення військових документів
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Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.
«Працівники закордонних підрозділів ДП „Документ“ перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі. І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ», — зазначив Клименко.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в Україні з 7 жовтня 2024 року подорожчало оформлення паспортів.
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