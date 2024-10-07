З 7 жовтня 2024 року змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах ДП «Документ» на території України.
7 жовтня 2024, 8:36
В Україні з 7 жовтня подорожчало оформлення паспортів
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Нові ціни
- Оформлення громадянам України паспортних документів — 650 грн;
- Оформлення іноземцям та особам без громадянства документів міграційного характеру — 1250 грн;
- Обмін посвідчення водія — 950 грн;
- Обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу — 950 грн.
- Проставлення апостиля — 650 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі