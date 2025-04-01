У Франції у березні було зареєстровано 3157 електромобілів виробництва американської Tesla, що на 36,8% менше, ніж роком раніше, повідомила місцева галузева асоціація La Plateforme Automobile.
Продаж Tesla у Франції в березні впав 3-й місяць поспіль
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Падіння продажів
У першому кварталі було продано 6,69 тисяч електрокарів Tesla, що на 41,1% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Скорочення продажів зафіксовано у кожному із трьох місяців.
Продажі автомобілів з усіма типами двигунів у Франції в березні знизилися на 14,5% і склали 153,84 тисяч, у січні-березні — на 7,8%, до 410 085 штук.
При цьому реалізація електромобілів у країні в першому кварталі зросла на 18,2% — до 74,52 тисяч.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що YouGov провів опитування в Німеччині та Великій Британії в середині січня, які показали, що Маск сприймається несхвально і що його втручання в політику цих країн небажане.
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