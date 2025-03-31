В Україні проведуть автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Коли очікувати на виплати

Пенсійний фонд України з 1 квітня проведе автоматичний перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Про це повідомляє пресслужба ПФУ .

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Кому перерахують пенсії

За даними пресслужби, пенсії перерахують людям, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу.

Також перерахують пенсії людям, які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено. Якщо це доцільно, може враховуватись заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

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Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Коли будуть виплати

Виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень та травень.