Hyundai, Samsung і LG: Південнокорейські гіганти готуються до повернення на російський ринок

Найбільші компанії Південної Кореї вже почали готуватися до повернення на російський ринок. Це відбувається на тлі переговорів про завершення війни рф проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Korea Times.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Як пише видання, йдеться про Hyundai, Samsung і LG. Компанії прискорюють підготовку і розглядають доцільність відновлення бізнесу до росії.

LG Electronics

Зокрема, джерела The Korea Times розповіли, що «найшвидші кроки» робить LG Electronics. Компанія, ймовірно, вже частково відновила роботу свого заводу з виробництва побутової техніки в москві.

Неназваний представник LG пояснив, що компанія нібито хоче запобігти деградації виробничих потужностей, які простоюють від початку повномасштабної війни. При цьому виробництво здійснюють з використанням складських запасів заводу. До війни на підприємстві в москві виробляли пральні машини та холодильники.

Читайте також: Італійський виробник побутової техніки Ariston повертається на ринок рф

Hyundai Motor Group

Також можливість повернення в росію може розглядати Hyundai Motor Group. До початку повномасштабної війни Hyundai і Kia були одними з найпопулярніших автомобільних брендів у росії. Але компанія продала свій завод у Санкт-Петербурзі в грудні 2023 року за 10 000 рублів (120 доларів) з можливістю викупу протягом двох років. Відповідно, Hyundai Motor Group має ухвалити рішення про те, чи повертатися їй до росії, до кінця 2025 року.

«Поки що жодного рішення не ухвалено, і компанія уважно стежить за розвитком ситуації», — розповів The Korea Times офіційний представник компанії.

При цьому дочірні компанії Hyundai Motor — Kia, Hyundai Mobis і Hyundai Steel — нещодавно розмістили в Росії вакансії.

Samsung

Доцільність повернення до росію зараз, ймовірно, розглядає і Samsung Electronics.

Компанія призупинила роботу свого заводу в Калузі 2022 року. Там щороку випускали близько 1 мільйона телевізорів, моніторів і пральних машин. Але Samsung продовжувала бути присутньою в рф через «паралельний імпорт» (ввезення товарів у країну без дозволу виробника).