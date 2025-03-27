Італійський виробник побутової техніки Ariston повертається на ринок рф

Італійський виробник побутової техніки Ariston оголосив про повернення на російський ринок. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає російська редакція Forbes.

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Що відомо

Напередодні путін підписав указ, який скасовує його рішення від 26 квітня 2024 року про передачу російських активів Ariston до тимчасового управління АТ «Газпром побутові системи».

«Ми дуже задоволені рішенням російської влади відновити Ariston Group як власника та керуючого нашою російською дочірньою компанією… Ми маємо намір відновити діяльність з російським керівництвом, повністю дотримуючись існуючих санкцій», — заявив виконавчий голова Ariston Group Паоло Мерлоні.

«Арістон Термо Русь» зареєстрована в Ленінградській області, її бенефіціарним власником є ​​Мерлоні. Російська компанія займається виробництвом побутових електричних приладів та реалізацією придбаних побутових електричних та газових приладів.

Міністерство закордонних справ Італії привітало цю новину. «Рішення Росії стало результатом великої роботи, проведеної МЗС, посольством Італії в Москві та італійською владою», — наголосили у відомстві.