З 2014 року рф завдала збитків Україні на $1 трильйон — ОП

За весь час російської агресії, яка почалась у 2014 році, завдані Україні загальні збитки можуть досягати $1 трлн. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, повідомляє Укрінформ.

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«Ми знаємо, що на сьогодні сума втрат, які спричинила росія тільки за три останні роки війни, оцінена вже в $589 мільярдів», — нагадала Мудра.

За її словами, у зв’язку зі щоденними ударами росії по українській території реальна сума збитків продовжує щодня зростати.

«Ці цифри одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни в 2014, то ця сума може досягати і $1 трильйона, поміж яких десятки тисяч знищених життів», — додала Мудра.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці лютого 2025 року Світовий банк, Європейська комісія та ООН збільшили свої оцінки загальної вартості реконструкції та відновлення України до $524 млрд протягом наступного десятиліття. Рік тому вартість оцінювалася в $486 млрд.