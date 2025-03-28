Частка китайських електрокарів в обсязі продажів у Європі впала до мінімуму за 2 роки

Частка китайських електромобілів у загальному обсязі продажів таких машин у Європі у лютому знизилася до мінімуму за два роки через торгові бар'єри. За даними аналітичної компанії Dataforce, вона скоротилася до 6,9% із 7,8% у січні.

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У жовтні 2024 року Євросоюз затвердив високі мита на імпорт китайських електромобілів, які в окремих випадках сягають 45%.

Регулятор дійшов висновку, що ланцюжки створення вартості електромобілів у КНР виграють від несправедливого субсидування.

Загалом продаж електромобілів у ЄС у лютому зріс на 23,7%, повідомила раніше цього тижня Європейська асоціація виробників електромобілів ACEA.

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Збільшення продажів пов'язане, зокрема, з виходом нових моделей таких виробників як Volkswagen, Renault та Kia, зазначає аналітик Dataforce Джуліан Літцінгер.

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