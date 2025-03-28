У січні 2025 року в Україну було імпортовано 6 013 легкових електромобілів (BEV), що на 12% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
В Україні зріс імпорт електрокарів: 97% нових авто — з Китаю
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Зазначається, що з цієї кількості новими були 1 403 авто (-14%), а 4 610 — вживані (+23%).
Левову частку нових електромобілів (97%) було завезено з Китаю. Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США — 44%.
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