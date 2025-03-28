В Україні зріс імпорт електрокарів: 97% нових авто — з Китаю

У січні 2025 року в Україну було імпортовано 6 013 легкових електромобілів (BEV), що на 12% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що з цієї кількості новими були 1 403 авто (-14%), а 4 610 — вживані (+23%).

Левову частку нових електромобілів (97%) було завезено з Китаю. Водночас лідером з поставок вживаних електромобілів були США — 44%.

Читайте також: Французько-китайське СП випустить електрокар за $16,5 тисяч під новим брендом (фото)

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями