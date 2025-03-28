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28 березня 2025, 16:14

Ferrari підвищить ціни на низку моделей на 10% через американські мита на імпорт

Італійський виробник спортивних автомобілів Ferrari NV планує наступного місяця підняти ціни на деякі моделі на 10% у відповідь на імпортні мита, що вводяться США.

Італійський виробник спортивних автомобілів Ferrari NV планує наступного місяця підняти ціни на деякі моделі на 10% у відповідь на імпортні мита, що вводяться США.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк зміниться цінаВартість всіх автомобілів, імпортованих до Штатів до 2 квітня, залишиться незмінною, повідомляється в прес-релізі компанії.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зміниться ціна

Вартість всіх автомобілів, імпортованих до Штатів до 2 квітня, залишиться незмінною, повідомляється в прес-релізі компанії. Після цього незмінними залишаться ціни на три модельні сімейства — Ferrari 296, SF90 та Roma.

При цьому популярніші машини, включаючи позашляховик Purosangue, 12Cilindri та F80, подорожчають.

У результаті Purosangue, стартова ціна якого становить близько $430 тис., подорожчає приблизно на $43 тис. До вартості автомобілів обмеженої серії F80, які коштують від $3,5 млн, заплановане підвищення додасть понад $350 тис.

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Ferrari за підсумками 2024 року збільшила постачання на 1% — до 13,752 тис. автомобілів. У жовтні компанія планує випустити свій перший електромобіль.

Незрозуміло, який вплив мита вплинуть на продажі Ferrari, оскільки на більшість її автомобілів вже є «лист очікування» більш ніж на рік. Покупці Ferrari зазвичай досить багаті, щоб легко перенести підвищення цін, зазначає CNBC.

В інтерв'ю виданню цього місяця головний виконавчий директор компанії Бенедетто Вінья говорив, що хоча покупці Ferrari багаті, компанія повинна уважно ставитись до того, щоб не перекладати надто багато додаткових витрат від мит на їхні плечі.

Котирування акцій Ferrari зростають на 3,3% на торгах у Мілані у п'ятницю. Капіталізація автовиробника за останні 12 місяців практично не змінилася і становить близько 95 млрд. євро, тоді як фондовий індекс FTSE MIB за цей період збільшився на 12%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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