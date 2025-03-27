В Україні проведуть автоматичний перерахунок субсидій: кого це стосується

Домогосподарствам, у яких змінились доходи, у березні буде проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Двічі на рік — у березні та серпні - домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50%, органи Пенсійного фонду здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення.

Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті порівняння встановлено, що доходи змінились на понад 50% в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50%, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів змінив методику розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги. Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну № 303 від 18 березня.