Призначення субсидій: Кабмін змінив порядок обчислення доходу сім’ї

Кабінет Міністрів змінив методику розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення всіх видів державної соціальної допомоги. Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну № 303 від 18 березня, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Зокрема, постановою доповнено перелік виплат, які враховуються/не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї призначена субсидія на найм житла;

включаються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Крім того, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

Постановою також встановлено, що під час обчислення середньомісячного сукупного доходу враховують також вихідну допомогу, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і грошову допомогу, що виплачується держслужбовцям.

Водночас під час обчислення середньомісячного сукупного доходу не враховуватимуть продаж єдиного транспортного засобу (механізму), який було зареєстровано на одну особу із складу сім'ї, але тільки, якщо родина доведе, що авто продали вимушено.

При цьому до середньомісячного сукупного доходу не враховується дохід від продажу, якщо гранична сума такого доходу не перевищує 200 тисяч грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи можуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Призначатиметься субсидія за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.