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27 березня 2025, 9:22

ЦБ Туреччини продав $25 млрд із резервів для стабілізації ліри

Центральний банк Туреччини продав $25 млрд зі своїх валютних резервів з метою стабілізації національної валюти та зниження тиску на ринок. Про це заявив голова регулятора Фатіх Карахан під час телеконференції з міжнародними інвесторами, організованою американською Citigroup та німецькою Deutsche Bank.

Центральний банк Туреччини продав $25 млрд зі своїх валютних резервів з метою стабілізації національної валюти та зниження тиску на ринок.
Фото: depositphotos

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Підтримка ліри

Як зазначає видання ekonomim.com із посиланням на джерела, знайомі зі змістом зустрічі, Карахан уточнив, що 19 березня, у перший день інтервенції, регулятор продав $10 млрд, 20 березня — ще $3 млрд, а на тлі різкого зростання попиту 22 березня було реалізовано додатково $12 млрд.

У зустрічі також взяв участь міністр фінансів Туреччини Мехмет Шімшек. Вона пройшла на тлі ринкової нестабільності, спричиненої арештом мера Стамбула Екрема Імамоглу, і зібрала інвесторів із Північної Америки, Великобританії, Європи та Близького Сходу.

Під час спілкування з інвесторами Карахан запевнив, що ЦБ готовий вживати всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації, наголосивши, що нинішня волатильність має тимчасовий характер, а уряд застосовує ринково-орієнтовані кроки у відповідь на події.

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Він також зазначив, що ослаблення валютного кошика до турецької ліри за останній місяць склало близько 4%, а при коефіцієнті перенесення курсових коливань у діапазоні 30−40% це може вплинути на рівень інфляції.

Водночас Карахан наголосив, що стратегія щодо зниження інфляції не залежить безпосередньо від курсу валют, а ґрунтується на фундаментальних факторах попиту та пропозиції.

Нагадаємо

Турецька ліра 19 березня пережила найбільший одноденний обвал з 2021 року, втративши майже 12% у моменті та досягнувши рекордного мінімуму 41,1 ліри за долар.

Курс різко знизився на тлі ранкового затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, одного із головних лідерів опозиції.

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За даними хедж-фонду Promeritum Investment Management, падіння на 10% спровокувало ефект «pod moment» — момент, коли багатопрофільні інвестиційні фонди змушені масово продавати активи, знижуючи їхню вартість. В результаті прибутковість за популярними операціями carry trade в Туреччині, де інвестори займають кошти у валютах з низькими ставками і вкладають у більш прибуткові інструменти, скоротилася з одних з найвищих у ринках, що розвиваються, до збитків.

Обвал валюти супроводжувався панікою на фондовому ринку — індекс BIST 100 впав на 7% після відкриття торгів, що призвело до автоматичного припинення операцій на всіх сегментах біржі, включаючи ринок акцій, ф'ючерсів, опціонів та РЕПО.

20 березня 2025 року Центральний банк Туреччини на позачерговому засіданні підвищив ставку овернайт-кредитування до 46%. 24 березня турецький регулятор ввів повну заборону на короткий продаж акцій і послабив обмеження на зворотний викуп паперів у спробі стабілізувати ринок після різкого падіння індексу Borsa Istanbul 100.

За даними Bloomberg, заходи стали реакцією на обвал котирувань, спровокований політичною кризою та девальвацією ліри.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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