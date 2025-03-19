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19 березня 2025, 15:44

Турецька біржа призупинила торги після різкого обвалу індексу

Основний фондовий індекс Стамбульської біржі BIST 100 впав майже на 7% з початку торгів у середу, що призвело до автоматичного припинення всіх операцій на фондовому ринку. Про це йдеться у офіційній заяві біржі.

Основний фондовий індекс Стамбульської біржі BIST 100 впав майже на 7% з початку торгів у середу, що призвело до автоматичного припинення всіх операцій на фондовому ринку.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Вранці 19 березня було активовано систему автоматичного вимкнення торгів, яка торкнулася операцій з акцій, індексів, ф'ючерсів та опціонів, а також ринок РЕПО.

У моменті індекс обвалився до 10 060 пунктів (-7,37% на закриття минулого дня), але до обіду відкотився до позначки 10 151 пунктів (-5,37%). Курс ліри в моменті обвалився на 11,99%, досягнувши абсолютного мінімуму по відношенню до американської валюти — 41,1 ліри за один долар. На 13:10 за даними Форекс курс ліри відкотився до 38,95 ліри за долар.

Це рекордний обвал ліри з 23 листопада 2021 року. Тоді турецька валюта впала за день на 18% з 11,37 до 13,21 ліри за долар, на тлі заяви президента Туреччини Тайіпа Ердогана про підтримку пом'якшення санкцій.

Обвал турецького ринку 19 березня експерти пов'язують із затриманням мера Стамбула Екрема Імамоглу, одного із ключових лідерів опозиційної Республіканської народної партії. За інформацією телеканалу CNNTurk, Імамоглу було затримано у своєму будинку в середу вранці в рамках розслідувань, які проводять Генпрокуратура Стамбула.

Читайте також: Затримання мера Стамбула спричинило обвал на фінансових ринках Туреччини

Керівник відділу досліджень Monex Europe Нік Ріс охарактеризував для Bloomberg ситуацію як «своєрідний шок для системи», зазначивши, що недавня тенденція до більшої економічної та політичної стабільності в Туреччині виявилася порушеною.

Експертна спільнота вважає, що трейдери переоцінили премію за політичний ризик у країні, що призвело до різкого розпродажу ліри.

Головний економіст Capital Economics Вільям Джексон вважає, що різке падіння курсу турецької валюти суттєво ускладнить завдання Центрального банку Туреччини щодо зниження інфляції та поставить під сумнів здатність уряду підтримувати довіру інвесторів до програми макроекономічних реформ.

На його думку, регулятору, ймовірно, доведеться призупинити цикл пом'якшення грошово-кредитної політики на квітневому засіданні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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