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26 березня 2025, 15:23

Porsche отримав 20 млрд євро чистих збитків у 2024 році

Німецький холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) зафіксував чистий збиток у розмірі 20 млрд євро в 2024 році за рахунок масштабних списань вартості своїх інвестицій.

Німецький холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) зафіксував чистий збиток у розмірі 20 млрд євро в 2024 році за рахунок масштабних списань вартості своїх інвестицій.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіНегрошове списання вартості активів Volkswagen AG на балансі Porsche SE склало 19,9 млрд євро, і ще 3,4 млрд євро склали списання, пов'язані з часткою в Porsche AG.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Негрошове списання вартості активів Volkswagen AG на балансі Porsche SE склало 19,9 млрд євро, і ще 3,4 млрд євро склали списання, пов'язані з часткою в Porsche AG.

Холдинг є мажоритарним акціонером Volkswagen, також йому належить 25% звичайних акцій Porsche AG.

Скоригований прибуток холдингу минулого року знизився до 3,2 млрд євро з 5,1 млрд євро роком раніше.

Читайте також: Porsche втратила третину прибутку в 2024 році

Porsche SE скоротив чистий борг за минулий рік на 500 млн євро до 5,2 млрд євро.

Рада директорів компанії рекомендувала дивіденди у розмірі 1,91 євро на привілейовану акцію та 1,904 євро на звичайну акцію за 2024 рік. Роком раніше дивіденди становили 2,56 євро та 2,554 євро на акцію відповідно. Загалом Porsche SE направить на дивіденди 584 млн євро.

Прогноз на 2025 рік

У 2025 році компанія очікує отримати скоригований прибуток у широкому діапазоні від 2,4 млрд до 4,4 млрд євро, чистий борг на кінець цього року становитиме 4,9−5,4 млрд євро.

Привілейовані акції Porsche SE дешевшають на 0,2% на торгах у середу. З початку року капіталізація компанії збільшилася на 3,6% до 11,55 млрд євро.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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