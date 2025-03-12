Porsche втратила третину прибутку у 2024 році

Виробник люксових автомобілів Porsche оголосив, що чистий прибуток компанії у 2024 році скоротився на 30,4%. Попри це, дивіденди залишаться на рівні минулого року. Про це повідомляє Reuters.

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Причини зниження прибутку

Зростання витрат: Компанія стикнулася зі значним збільшенням витрат на виробництво та операційну діяльність.

Падіння попиту в Китаї: Продажі Porsche у Китаї, своєму найбільшому ринку, впали на 28%.

Зниження цільових показників

Через складне економічне середовище Porsche знизила середньостроковий цільовий показник рентабельності до 15−17% (попередній показник — 17−19%).

Скорочення штату

У 2024 році компанія планує звільнити 2 000 співробітників, що додається до раніше оголошених 1 900 скорочень.

У другій половині року Porsche розпочне переговори з профспілками щодо подальших скорочень.

Фінансові труднощі

Минулого місяця акції Porsche зазнали рекордного падіння після попередження, що рентабельність у 2025 році становитиме лише 10−12%. Це стало наслідком:

Повернення до випуску моделей з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів.

Зниження прибутку на 800 мільйонів євро.

Стратегія компанії

Porsche, як і її материнська компанія Volkswagen, намагається скоротити витрати, щоб досягти довгострокової рентабельності у 20%.

Ці зміни свідчать про серйозні виклики, з якими стикається Porsche, включаючи падіння попиту в ключових ринках та необхідність адаптації до змін у галузі автомобілебудування.