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26 березня 2025, 11:13

У Мінфіні показали, як змінилися зарплати чиновників у лютому

У лютому 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 51,4 тисячі гривень. Порівняно з лютим минулого року (44,4 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,8%. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

У лютому 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 51,4 тисячі гривень.
Фото: depositphotos

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Де отримують найбільше

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там працюють 532 людини, середня зарплата — 90,1 тисячі гривень.

На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 79,4 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 352 особи.

Третя сходинка у Антимонопольного комітету — 77,4 тисячі гривень. У комітеті працюють 267 осіб.

Читайте також: Пенсійний фонд затвердив показник середньої зарплати для обчислення пенсій

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за даними ПФУ офіційна зарплата в лютому становила 18 589,38 гривень, що на 3 321,78 гривень більше, ніж у лютому минулого року (15 267,60 гривень).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
26 березня 2025, 11:20
#
За що платять гроші нац комісії з цінних паперів і фондового ринку, якщо фондовий ринок в Україні мертвий де факто і купляти цінні папери іноземних емітентів по суті заборонено?)

А оце «представництво президента в Автономній Республіці Крим», вони за що гроші отримують?

А центральна виборча комісія, в нас якісь вибори мали наче проходити в травні 2024го, але сказали не на часі, то нашо ця комісія?

А нац агенство з питань запобігання корупції за що отримують кошти? вони наче про тендери на тому ж прозоро ніколи не чули і якщо депутат скаже, що майбах і 10 квартир його жінці подарували її батьки — то питань не буде, не будуть вони питати в її батьків, звідки в них такі кошти і просити підтвердження документальне надати)

Понапридумували непотрібних інституцій, платять гроші невідомо за що.
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