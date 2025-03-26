У Мінфіні показали, як змінилися зарплати чиновників у лютому

У лютому 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 51,4 тисячі гривень. Порівняно з лютим минулого року (44,4 тисячі гривень) вона збільшилася на 15,8%. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

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Де отримують найбільше

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там працюють 532 людини, середня зарплата — 90,1 тисячі гривень.

На другому місці — Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) — 79,4 тисячі гривень. Чисельність співробітників — 352 особи.

Третя сходинка у Антимонопольного комітету — 77,4 тисячі гривень. У комітеті працюють 267 осіб.

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Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за даними ПФУ офіційна зарплата в лютому становила 18 589,38 гривень, що на 3 321,78 гривень більше, ніж у лютому минулого року (15 267,60 гривень).