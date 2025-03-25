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25 березня 2025, 20:00

Головне за вівторок: зміна переліку валют, до яких встановлюється курс гривні, 15 млрд від продажу ОВДП

НБУ змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні

Національний банк змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні. Регулятор оновлює підхід до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно та скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

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Міністерство фінансів 25 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,02 млрд грн в еквіваленті, що на 2,13 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 17,15 млрд грн.

Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6345 гривень

Середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав за результатами засідання уряду 25 березня.

Інфляція прискорюється: як НБУ бореться зі зростанням цін і коли це спрацює

На початку березня Нацбанк вкотре підвищив облікову ставку. Своє рішення регулятор пояснив необхідністю стримати активне зростання цін. Втім, інфляція продовжує прискорюватись. «Мінфін» разом із експертами вирішив розібратися, чи дійсно можна побороти інфляцію, підвищуючи вартість грошей.

Джерело: Мінфін
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