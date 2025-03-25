НБУ змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні
Головне за вівторок: зміна переліку валют, до яких встановлюється курс гривні, 15 млрд від продажу ОВДП
Національний банк змінює підхід до визначення переліку валют, до яких встановлюється курс гривні. Регулятор оновлює підхід до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно та скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.
Мінфін залучив 15 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 25 березня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 15,02 млрд грн в еквіваленті, що на 2,13 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 17,15 млрд грн.
Шмигаль розповів, що середній розмір пенсії в Україні після індексації зріс до 6345 гривень
Середній розмір пенсії в Україні після індексації цього місяця складає 6 345 грн. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав за результатами засідання уряду 25 березня.
Інфляція прискорюється: як НБУ бореться зі зростанням цін і коли це спрацює
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