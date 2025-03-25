BlackRock запускає на ринку Європи біткоїн-ETP

Після успіху в США, де фонд компанії акумулював 48 мільярдів доларів , світовий гігант з управління активами BlackRock Inc. оголосив про запуск біткоїн-ETP на європейському ринку. Це перший крок компанії у сферу криптовалютних біржових продуктів за межами Північної Америки. Про це пише Bloomberg.

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Деталі запуску: доступність та низькі комісії

Новий інструмент, відомий як iShares Bitcoin ETP, дебютує на біржах Xetra та Euronext Paris під тікером IB1T, а також на Euronext Amsterdam під тікером BTCN. Торги стартують 25 березня. Для залучення інвесторів BlackRock тимчасово скасовує комісію в 10 базисних пунктів, знижуючи загальні витрати до 0,15% до кінця року. Завдяки цьому IB1T стане одним із найдоступніших ETP на ринку.

Безпечне зберігання: партнерство з Coinbase

Фізичний біткоїн, що забезпечує цей продукт, зберігатиметься на платформі криптобіржі Coinbase Global, що гарантує безпеку активів. IB1T буде доступний як для інституційних, так і для досвідчених роздрібних інвесторів, розширюючи коло потенційних клієнтів. Продукт випускатиметься спеціально створеною компанією, зареєстрованою у Швейцарії.

Ринок криптовалют: зміна трендів

Запуск цього продукту відображає зростаючий інтерес до криптовалют серед професійних інвесторів, як зазначила Мануела Сперандео, керівниця підрозділу iShares у Європі та на Близькому Сході. Вона підкреслила, що після формування стійкого попиту з боку роздрібних інвесторів, ринок починає приваблювати все більше професійних гравців.

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