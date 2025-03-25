Китайський гігант з виробництва електромобілів BYD продемонстрував вражаючі фінансові результати. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, прибуток компанії у четвертому кварталі минулого року зріс на рекордні 73%, досягнувши 15 мільярдів юанів, що еквівалентно 2,1 мільярда доларів США. Про це пише Reuters.
Прибутки BYD злетіли на 73%
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Фінансовий прорив: зростання доходів та прибутків
Доходи компанії у четвертому кварталі також показали значний приріст, збільшившись на 52,7% і досягнувши 274,9 мільярда юанів (37,92 мільярда доларів США). Загалом за минулий рік прибуток BYD зріс на 34%, встановивши новий рекорд на рівні 40,3 мільярда юанів (5,56 мільярда доларів США), а доходи компанії збільшилися на 29%.
Інвестиційна привабливість: акції BYD на підйомі
На тлі позитивних фінансових показників акції BYD на Гонконзькій фондовій біржі продемонстрували значне зростання, збільшившись на 51% з початку року. Наразі цінні папери компанії знаходяться на відстані від історичного максимуму, досягнутого минулого тижня.
Ключовий фактор успіху: продажі автомобілів
Основну частину операційного доходу компанії, а саме 79,4%, склали продажі автомобілів та супутніх товарів. Цей сегмент бізнесу приніс 22,3% валового прибутку компанії за минулий рік, що на 1,3 відсоткових пункти більше, ніж у попередньому році.
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Коментарі - 3
Видання Bloomberg пише, що за даними Європейської асоціації автовиробників, реєстрація нових авто впала на 3,1% порівняно з попереднім роком і становила 963 540 одиниць. Іспанія була єдиним великим ринком у регіоні, де спостерігалося зростання продажів, включно з 61%-им стрибком реєстрацій електромобілів.
Загальне падіння було спричинене 24%-вим зниженням купівлі авто з бензиновими двигунами і 28%-вим зниженням купівлі автомобілів з дизельними двигунами. Зросли продажі машин з акумуляторними батареями і гібридів.
На європейських автовиробників чекає ще один складний рік, оскільки тривалий спад у найбільших економіках регіону негативно позначається на споживчій довірі. Водночас загроза мит США і жорстка конкуренція з боку китайських автовиробників посилюють тиск.
У регіоні зросли продажі електромобілів на 26% завдяки тому, що автовиробники просувають їх відповідно до посилених норм викидів. У Німеччині кількість реєстрацій нових авто на акумуляторах зросла на 31%, в Італії - на 38%, а у Великій Британії - на 42%.
Volkswagen AG розраховує зберегти рентабельність цього року, але схильний до планованих мит США щодо Мексики та Канади, як і Stellantis NV. Mercedes-Benz Group AG і BMW AG очікують скорочення прибутку через ціновий тиск у Китаї та торгову напруженість.
Продажі Tesla падають через Маска
Після того, як Ілон Маск увійшов до найближчого оточення Дональда Трампа і почав активно втручатися ще й у європейську політику, продажі автомобілів Tesla почали стрімко знижуватися. Зокрема попит на ці машини значно скоротився в Європі та в Австралії.
Крім того, тарифні війни, які Трампа розв’язав проти своїх торгових партнерів, призвели до падіння ціни акцій Tesla. Наслідком стало те, що номінальна вартість статків Маска за останні три місяці впала на чверть.