Прибутки BYD злетіли на 73%

Китайський гігант з виробництва електромобілів BYD продемонстрував вражаючі фінансові результати. Згідно з нещодавно опублікованим звітом, прибуток компанії у четвертому кварталі минулого року зріс на рекордні 73%, досягнувши 15 мільярдів юанів, що еквівалентно 2,1 мільярда доларів США. Про це пише Reuters.

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Фінансовий прорив: зростання доходів та прибутків

Доходи компанії у четвертому кварталі також показали значний приріст, збільшившись на 52,7% і досягнувши 274,9 мільярда юанів (37,92 мільярда доларів США). Загалом за минулий рік прибуток BYD зріс на 34%, встановивши новий рекорд на рівні 40,3 мільярда юанів (5,56 мільярда доларів США), а доходи компанії збільшилися на 29%.

Інвестиційна привабливість: акції BYD на підйомі

На тлі позитивних фінансових показників акції BYD на Гонконзькій фондовій біржі продемонстрували значне зростання, збільшившись на 51% з початку року. Наразі цінні папери компанії знаходяться на відстані від історичного максимуму, досягнутого минулого тижня.

Ключовий фактор успіху: продажі автомобілів

Основну частину операційного доходу компанії, а саме 79,4%, склали продажі автомобілів та супутніх товарів. Цей сегмент бізнесу приніс 22,3% валового прибутку компанії за минулий рік, що на 1,3 відсоткових пункти більше, ніж у попередньому році.

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