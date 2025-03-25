Електромобілі Volkswagen та BMW випередили Tesla по продажам в Європі

Продажі електромобілів Tesla в Європі впали у лютому 2025 року, поступившись німецьким автовиробникам Volkswagen та BMW, а також конкурентам з Китаю. Про це пише Reuters з посиланням на дані JATO Dynamics.

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Проблеми Tesla в Європі

Роль Маска в політиці, зростання конкуренції на ринку електромобілів і поступове зняття з виробництва існуючої версії його бестселера Model Y вплинули на продажі, сказав у звіті Феліпе Муньос, глобальний аналітик JATO Dynamics.

«Такі бренди, як Tesla, які мають відносно обмежену лінійку моделей, особливо вразливі до відмови в реєстрації під час зміни моделі», — сказав Муньос.

Реєстрація акумуляторних електромобілів Tesla на 25 ринках Європейського Союзу, Великобританії, Норвегії та Швейцарії впала в середньому на 44% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Її частка на ринку за місяць впала до 9,6%, що є найнижчим показником у лютому за останні п’ять років.

Для порівняння, продажі BEV Volkswagen зросли на 180% і склали менше 20 000 автомобілів, тоді як бренд BMW і Mini, що належить BMW, разом продали майже 19 000 BEV у лютому, свідчать дані.

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За даними JATO Dynamics, китайські бренди разом продали більше електромобілів, ніж Tesla.

BYD і продажі BEV Polestar на тих же ринках зросли відповідно на 94% і 84% до понад 4000 і понад 2000 автомобілів. Xpeng продав понад 1000 автомобілів, а Leapmotor — майже 900.

Водночас продажі електромобілів Volvo (Geely) і MG (SAIC) знизилися на 30% і 67% відповідно.

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Загальний обсяг продажів автомобілів на 25 ринках Європейського Союзу, Великобританії, Норвегії та Швейцарії впав на 3% до 0,97 мільйона в лютому, тоді як реєстрація BEV зросла на 25%.

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