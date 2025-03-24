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24 березня 2025, 14:52

Ціни на золото впали на тлі зміцнення долара

Ціни на золото впали на тлі зміцнення долара. Трейдери чекали нових стимулів після нещодавнього зростання, що підштовхнуло ціни до рекордних максимумів через геополітичні ризики та сподівання на зниження відсоткових ставок у США. Про це пише Reuters.

Ціни на золото впали на тлі зміцнення долара.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни

Спотове золото 24 березня знизилося на 0,1% до 3022 доларів за унцію. Ціна на золото 21 травня досягла рекордного максимуму 3057 доларів за унцію.

Індекс долара коливався біля найвищого рівня з 7 березня, що зробило золото, виражене в доларах менш доступним для закордонних покупців.

«Золото, як і раніше, має хороші шанси на подальше зростання, якщо ринки збережуть стурбованість можливими негативними наслідками митних тарифів для зростання, але це може бути частково компенсовано, якщо угода про припинення вогню між Росією та Україною буде ближчою до реалізації», — заявив головний ринковий аналітик KCM.

Читайте: Вартість золота вперше перевищила $3 тисячі за унцію

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення взаємного мита, яке набуде чинності 2 квітня. Вони, швидше за все, призведуть до зростання інфляції та загальмують економічне зростання.

Проте Трамп 22 березня натякнув, що щодо тарифів буде виявлено певну гнучкість.

«Президент Трамп залишив певний простір для маневру, щоб відповідне мито могло виявитися менш суворим, ніж побоювалося, що певною мірою знизило занепокоєння ринку, але… це теж дещо знизило ціну на золото», — сказав Вотерер.

Федеральна резервна система США минулого тижня зберегла свою базову ставку на рівні 4,25−4,50%. Політики очікують на два скорочення чверть процентного пункту до кінця 2025 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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