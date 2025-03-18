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18 березня 2025, 13:59

Вартість золота вперше перевищила $3 тисячі за унцію

18 березня ціни на золото вдруге перевищили позначку в $3 тисячі, встановивши новий максимум, оскільки інвестори шукали прикриття від економічних проблем, викликаних тарифною політикою президента США Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

18 березня ціни на золото вдруге перевищили позначку в $3 тисячі, встановивши новий максимум, оскільки інвестори шукали прикриття від економічних проблем, викликаних тарифною політикою президента США Дональда Трампа.
Фото: depositphotos

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Торги на біржі

Станом на ранок вівторка, спотові ціни на золото були зафіксовані на рекордному рівні у $3 018,66 за унцію.

Золото, яке традиційно вважається безпечним активом проти геополітичної нестабільності, цього року зросло на понад 14%. Злитки досягали рекордного рівня 14 разів.

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«Що стосується ринку золота, побоювання імпортних мит призвели до обмеження ліквідності на лондонському спотовому ринку, оскільки пропозиція йде до США. Це викликало арбітражні торги із розширенням спреду між ф’ючерсами Comex і лондонськими спотами», — повідомляє банк ANZ.

ANZ підвищив свій прогноз ціни на золото на наступні три місяці до $3100 за унцію та до $3200 — на 6 місяців.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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