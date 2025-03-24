Morgan Stanley підвищує прогноз ВВП Китаю на 2025 рік

Morgan Stanley підвищив прогноз ВВП Китаю на 2025 рік до 4,5% на гарних даних щодо активності за січень-лютий. Про це повідомляє CNBC.

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Прогноз Morgan Stanley

«Ми підвищуємо наш прогноз ВВП на 2025 рік на 50 базисних пунктів до 4,5% завдяки сильнішій, ніж очікувалося, відправній точці та стійкій динаміці капіталовкладень, що відповідає консенсусу», — написали аналітики Morgan Stanley у своїй записці.

Однак інвестиційний банк попередив, що подальше розширення темпів відновлення зростання може бути зупинено через вплив тарифів президента США Дональда Трампа і заходів політики у відповідь.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що рейтингове агентство Moody's підвищило прогноз зростання ВВП Китаю на 2025 рік до 4,2% з 4,0%,