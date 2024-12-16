Moody's підвищило прогноз зростання ВВП Китаю

Рейтингове агентство Moody's у понеділок підвищило прогноз зростання ВВП Китаю на 2025 рік до 4,2% із 4,0%, передає Reuters.

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Агентство очікує, що умови кредитування стабілізуються, а заходи, що вживаються Пекіном з вересня, зі стимулювання економіки пом'якшать наслідки потенційного підвищення тарифів США.

Попри цю новину, юань залишається під тиском на початку торгового тижня. Пара USD/CNY торгувалася з підвищенням на 0,22%, на рівні 7,2913 станом на 12:55.

Сам індекс долара ще не визначився із напрямком, розташувавшись безпосередньо під рівнем 106,90. Наприкінці минулого тижня DXY оновив максимум 26 листопада у зоні 107,19.