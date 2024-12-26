Світовий банк підвищив прогноз ВВП Китаю на 2024 та 2025 роки

Світовий банк підвищив прогноз зростання економіки Китаю на 2024 та 2025 роки, проте попередив, що низький рівень довіри серед домогосподарств та бізнесу, а також труднощі у секторі нерухомості продовжуватимуть тиснути на економіку. Про це пише Reuters.

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Що з економікою

Друга за величиною економіка світу постала перед труднощами цього року через кризу в нерухомості та слабкий внутрішній попит. Очікуване підвищення тарифів США на китайські товари з приходом на пост президента Дональда Трампа також може вплинути на зростання.

«Вирішення проблем у секторі нерухомості, зміцнення систем соціального захисту та покращення фінансів місцевих органів влади матимуть вирішальне значення для забезпечення сталого відновлення», — заявила Мара Уорвік, директор Світового банку Китаю. Вона додала, що важливо збалансувати короткострокову підтримку зростання із довгостроковими структурними реформами.

Завдяки ефекту від нещодавнього пом'якшення політики та короткострокового зростання експорту, Світовий банк очікує зростання ВВП Китаю на 4,9% цього року, що вище за червневий прогноз у 4,8%. Пекін встановив мету зростання «близько 5%» на цей рік і впевнений у її досягненні. Прогноз на 2025 рік також зріс до 4,5%, порівняно з червневими, 4,1%.

Зниження зростання доходів домогосподарств та негативний ефект від падіння цін на житло очікуються як фактори, що стримують споживання до 2025 року. Для стимулювання зростання влади Китаю погодилися випустити наступного року спеціальні казначейські облігації на рекордну суму 3 трильйони юанів ($411 млрд).

Офіційно цифри будуть оприлюднені лише на щорічному засіданні парламенту Китаю, Всекитайських зборів народних представників у березні 2025 року і можуть змінитись до цього часу.

Незважаючи на зусилля зі стабілізації ринку нерухомості, Світовий банк не очікує на його відновлення до кінця 2025 року.

Середній клас Китаю значно зріс з 2010-х років і в 2021 році становив 32% населення, проте, за оцінками Світового банку, близько 55% залишаються «економічно незахищеними», що наголошує на необхідності створення можливостей.