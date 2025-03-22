Нідерланди внесуть до Фонду підтримки української енергетики України 65 мільйонів євро

Нідерланди внесуть до Фонду підтримки енергетики України 65 млн євро . Про це повідомило Міністерство енергетики.

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Що відомо

«Це значна підтримка для нас, і вона стане важливим внеском у проведення ремонтної кампанії, що вже триває в межах підготовки до наступного опалювального сезону. Завдяки цим коштам ми зможемо частково покрити нагальні потреби», — наголосив заступник міністра.

Представниця Нідерландів зі свого боку підкреслила, що енергетика залишатиметься одним з основних пріоритетів для її країни у наданні подальшої підтримки Україні.

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Нагадаємо

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.