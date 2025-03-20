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20 березня 2025, 14:32

Мідь оновила п’ятимісячний максимум через загрозу нових мит США

У четвер, 20 березня, ціна на мідь на Лондонській біржі піднялася до п'ятимісячного максимуму, перевищивши позначку в $10 000 за тонну. Про це повідомляє Financial Times.

У четвер, 20 березня, ціна на мідь на Лондонській біржі піднялася до п'ятимісячного максимуму, перевищивши позначку в $10 000 за тонну.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що ціни на мідь пішли вгору на тлі зростаючого попиту та побоювань щодо можливого запровадження мит США.

На початку торгів тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів досягнули рівня, який востаннє фіксувався в жовтні 2024 року.

У Нью-Йорку трейдери готові платити рекордну премію за мідь, щоб гарантувати постачання до США.

Різниця між ф'ючерсною ціною міді на Нью-Йоркській біржі Comex та ціною на Лондонській біржі металів цього тижня зросла до понад $1 254 за тонну, перевищивши лютневий максимум приблизно в $1 149. Це новий рекорд, згідно з даними Refinitiv, які ведуться з 2020 року.

Аналітик StoneX Наталі Скотт-Грей заявила, що у випадку запровадження 25% мит на імпорт міді, різниця між цінами на мідь в США та Лондоні може зрости до понад $2 000 за тонну.

Мідь використовується в багатьох галузях промисловості, включаючи технології, будівництво та відновлювану енергетику.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло у бік підвищення прогноз цін на мідь та алюміній на найближчі роки через дисбаланс на глобальному ринку, на золото — через геополітичну напруженість.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
20 березня 2025, 16:31
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