Fitch підвищило прогноз цін на мідь, алюміній та золото на найближчі роки

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 березня 2025, 14:20

Fitch підвищило прогноз цін на мідь, алюміній та золото на найближчі роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло у бік підвищення прогноз цін на мідь та алюміній на найближчі роки через дисбаланс на глобальному ринку, на золото — через геополітичну напруженість.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло у бік підвищення прогноз цін на мідь та алюміній на найближчі роки через дисбаланс на глобальному ринку, на золото — через геополітичну напруженість.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо прогнозує FitchТакож експерти скоригували оцінку вартості для коксівного та енергетичного вугілля, платини, паладію та літію на 2025 рік, відобразивши короткострокові цінові фактори, йдеться в повідомленні агентства.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що прогнозує Fitch

Також експерти скоригували оцінку вартості для коксівного та енергетичного вугілля, платини, паладію та літію на 2025 рік, відобразивши короткострокові цінові фактори, йдеться в повідомленні агентства. Очікування залізної руди, нікелю, цинку і кобальту залишилися на колишньому рівні.

Крім того, аналітики додали прогноз вартості сировини у 2028 році.

«Торгові мита США, ймовірно, матимуть наслідки для світової економіки і, таким чином, збільшать волатильність цін на метали», — наголошується у звіті.

Підвищення прогнозів для міді на 2025−2027 роки відображає жорсткий баланс на світовому ринку в короткостроковій і середньостроковій перспективі через попит, що як і раніше, з боку Китаю, хоча темпи зростання уповільнюються до 2−3% на рік з 7% у 2023 році. Споживання рафінованої міді у КНР становить майже 60% світового попиту.

Читайте також: Золото оновило історичний максимум після відмови Путіна про припинення вогню — Bloomberg

Зниження прогнозу з коксівного вугілля на цей рік відображає слабкіший попит на сталь у Китаї, Європі, Японії та Південній Кореї. Тим часом на постачання вугілля вплинули перебої у роботі кількох шахт та суворі погодні умови. Попит на вугілля, що коксується, ймовірно, відновиться тільки ближче до кінця поточного року, коли в Індії та Південно-Східній Азії будуть введені в експлуатацію нові доменні печі.

Вищі прогнози щодо алюмінію на 2025−2026 роки підтримуються збільшенням попиту, особливо на розвинених ринках і в Китаї, і обмеженим зростанням пропозиції, а також подорожчанням глинозему через перебої з постачанням.

Підвищення очікувань за цінами на золото на 2025−2027 роках обумовлено вищою геополітичною премією через те, що дорогоцінний метал вважається «безпечною гаванню».

«Побоювання з приводу торгової війни та волатильність на ринках акцій та облігацій збільшили приплив інвестицій у золото, що призвело до рекордних цін. Геополітичні ризики і зростання стурбованості інвесторів щодо інфляції та суверенного боргу повинні підтримати ціни в короткостроковій і середньостроковій перспективі», — повідомляється в звіті.

Читайте також: UBS підвищив прогноз для золота до $3200 за унцію

Очікування платини і паладію на цей рік були знижені у зв'язку з можливою корекцією цін через наслідки торгової війни. «Ми очікуємо, що постачальники зрештою скоротять виробництво, що призведе до відновлення цін відповідно до наших припущень у 2026 році», — зазначають аналітики агентства.

Зниження цінових прогнозів для енергетичного вугілля на 2025 рік відображає слабкіший попит, особливо з боку Китаю та Індії, де його запаси залишаються високими.

Погіршення оцінок для літію на поточний рік відображає зростання постачання з Китаю та країн Африки, що сприяє насиченню ринку, незважаючи на високий попит з боку виробників електромобілів, йдеться у повідомленні Fitch.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі навички для постійного нарощування вашого капіталу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами