Fitch підвищило прогноз цін на мідь, алюміній та золото на найближчі роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings переглянуло у бік підвищення прогноз цін на мідь та алюміній на найближчі роки через дисбаланс на глобальному ринку, на золото — через геополітичну напруженість.

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Що прогнозує Fitch

Також експерти скоригували оцінку вартості для коксівного та енергетичного вугілля, платини, паладію та літію на 2025 рік, відобразивши короткострокові цінові фактори, йдеться в повідомленні агентства. Очікування залізної руди, нікелю, цинку і кобальту залишилися на колишньому рівні.

Крім того, аналітики додали прогноз вартості сировини у 2028 році.

«Торгові мита США, ймовірно, матимуть наслідки для світової економіки і, таким чином, збільшать волатильність цін на метали», — наголошується у звіті.

Підвищення прогнозів для міді на 2025−2027 роки відображає жорсткий баланс на світовому ринку в короткостроковій і середньостроковій перспективі через попит, що як і раніше, з боку Китаю, хоча темпи зростання уповільнюються до 2−3% на рік з 7% у 2023 році. Споживання рафінованої міді у КНР становить майже 60% світового попиту.

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Зниження прогнозу з коксівного вугілля на цей рік відображає слабкіший попит на сталь у Китаї, Європі, Японії та Південній Кореї. Тим часом на постачання вугілля вплинули перебої у роботі кількох шахт та суворі погодні умови. Попит на вугілля, що коксується, ймовірно, відновиться тільки ближче до кінця поточного року, коли в Індії та Південно-Східній Азії будуть введені в експлуатацію нові доменні печі.

Вищі прогнози щодо алюмінію на 2025−2026 роки підтримуються збільшенням попиту, особливо на розвинених ринках і в Китаї, і обмеженим зростанням пропозиції, а також подорожчанням глинозему через перебої з постачанням.

Підвищення очікувань за цінами на золото на 2025−2027 роках обумовлено вищою геополітичною премією через те, що дорогоцінний метал вважається «безпечною гаванню».

«Побоювання з приводу торгової війни та волатильність на ринках акцій та облігацій збільшили приплив інвестицій у золото, що призвело до рекордних цін. Геополітичні ризики і зростання стурбованості інвесторів щодо інфляції та суверенного боргу повинні підтримати ціни в короткостроковій і середньостроковій перспективі», — повідомляється в звіті.

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Очікування платини і паладію на цей рік були знижені у зв'язку з можливою корекцією цін через наслідки торгової війни. «Ми очікуємо, що постачальники зрештою скоротять виробництво, що призведе до відновлення цін відповідно до наших припущень у 2026 році», — зазначають аналітики агентства.

Зниження цінових прогнозів для енергетичного вугілля на 2025 рік відображає слабкіший попит, особливо з боку Китаю та Індії, де його запаси залишаються високими.

Погіршення оцінок для літію на поточний рік відображає зростання постачання з Китаю та країн Африки, що сприяє насиченню ринку, незважаючи на високий попит з боку виробників електромобілів, йдеться у повідомленні Fitch.

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