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20 березня 2025, 14:03

Німеччина збільшить військову підтримку України до 7 мільярдів євро — Шольц

Берлін збільшить фінансування військової допомоги України до 7 млрд євро. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Берлін збільшить фінансування військової допомоги України до 7 млрд євро.
Фото: facebook.com/olafscholz

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Прибувши у четвер в Брюссель на засідання Європейської ради, Шольц, спілкуючись із журналістами, нагадав, що цього тижня німецький Бундестаг прийняв «дуже всеосяжну поправку до нашої конституції, яка дозволить нам фінансувати те, що необхідно для захисту нашої країни, для співпраці в Європі з питань оборони, а також для військової допомоги, яку нам потрібно мобілізувати для України».

«І завтра, сподіваюся, ймовірно, і Федеральна рада в Німеччині також прийме це рішення, так що ми тепер матимемо свободу дій, щоб зробити все, що нам потрібно як великій державі в серці Європи. Це також включатиме, до речі, те, що після прийняття рішень ми ініціюватимемо подальше збільшення нашої військової допомоги Україні», — заявив Шольц.

За його словами, разом це буде 7 млрд євро. Чотири вже заплановано, ще три будуть додані.

«Тому цього року, як і минулого, Німеччина є і залишатиметься найбільшим прихильником України в Європі», — додав канцлер Німеччини.

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На переконання Шольца, вкрай важливо, щоб Україна залишалася незалежною, суверенною та демократичною державою, щоб вона могла продовжувати свій шлях до членства в Європейському Союзі та щоб вона мала власну сильну армію навіть після мирної угоди.

«Це речі, які ми повинні забезпечити», — наголосив він.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
20 березня 2025, 16:30
#
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