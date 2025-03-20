Tesla відкликає понад 46 тисяч Cybertruck через проблему з зовнішньою панеллю

Tesla відкликає 46 096 автомобілів Cybertruck у Сполучених Штатах для усунення дефекту зовнішньої панелі, яка може від'єднатися під час руху. Це є останнім у низці відкликань електричного пікапа з минулого року, повідомляє Reuters.

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Відкликання пов’язане з проблемами, пов’язаними з відшаруванням та від'єднанням від автомобіля кант-рейки — зовнішньої декоративної панелі з нержавіючої сталі.

Зазначається, що у сервісному центрі Tesla клієнтам замінять вузол рейки безкоштовно.

У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявили, що від'єднана панель може стати небезпекою на дорозі, збільшуючи ризик аварії.

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За даними компанії з управління відкликанням авто BizzyCar, у 2024 році на автомобілі Tesla припав 21% усіх відкликань у США за перші три квартали року. Однак більшість проблем з автомобілями бренду зазвичай вирішувались за допомогою оновлень програмного забезпечення через повітря.

Як відреагували акції Tesla

Акції виробника електромобілів майже не змінилися на преринкових торгах.