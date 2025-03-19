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19 березня 2025, 14:38

Tesla наблизилась до запуску роботаксі в Каліфорнії

Американська компанія Tesla отримала перший із серії необхідних дозволів від Каліфорнії, що дозволить виробнику електромобілів у майбутньому запустити обіцяний сервіс роботаксі на території штату. Про це повідомляє Reuters.

Американська компанія Tesla отримала перший із серії необхідних дозволів від Каліфорнії, що дозволить виробнику електромобілів у майбутньому запустити обіцяний сервіс роботаксі на території штату.
Фото: скріншот з відео

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Комісія з комунальних послуг Каліфорнії заявила, що схвалила заявку Tesla на отримання дозволу на пасажирські перевезення в штаті (TCP), ліцензії, яка зазвичай пов’язана з послугами з водієм, що дозволяє компанії володіти та контролювати парк транспортних засобів і перевозити співробітників за заздалегідь визначеними маршрутами.

Дозвіл є обов’язковою умовою для подання заявки на роботу автономної служби виклику таксі у Каліфорнії. При цьому речник комісії сказав, що поточний дозвіл «не надає їм права на здійснення перевезень» в автономних транспортних засобах і не дозволяє компанії Tesla надавати послуги виклику таксі для загального користування.

Регулятор повідомив в електронному листі, що Tesla подала заявку на отримання дозволу TCP в листопаді 2024 року, додавши, що компанія ще не подала заявки на інші необхідні дозволи.

Для запуску повністю автономного сервісу роботаксі, який передбачає платні послуги для клієнтів, Tesla також потребує дозволів від Департаменту автотранспортних засобів Каліфорнії (DMV) та Комісії з комунальних послуг Каліфорнії (CPUC).

Зараз Tesla має лише дозвіл від DMV на проведення випробувань автономних транспортних засобів з водієм в салоні авто.

Нагадаємо

Оскільки темпи зростання продажів сповільнилися, генеральний директор Tesla Ілон Маск торік зосередився на розробці та запуску роботаксі, пообіцявши надати послуги безпілотного виклику таксі для громадськості в Каліфорнії та Техасі вже цього року.

У жовтні Tesla представила концепт Cybercab, безпілотного таксі, який не має рульового колеса та педалей управління.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
neverice
neverice
19 березня 2025, 14:58
#
Цей дозвіл — це суто формальність у відношенні до кінцевої мети. Фактично — просто зареєстрували той факт, що компанія може надавати послуги з пасажирських перевезень. Причому, не всіх підряд, а лише власних співробітників.
Скоріш за все, просто генерують новини відповідної тематики, щоб ціну акцій підняти.
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