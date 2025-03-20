Соцмережа Маска залучила майже $1 млрд виходячи з оцінки вартості $32 млрд

Соціальна мережа X (раніше відома як Twitter), що належить мільярдеру Ілону Маску, отримала від інвесторів майже $1 млрд за рахунок продажу нових акцій, у рамках якої вартість компанії була оцінена у $32 млрд, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Маск купив соцмережу 2022 року за $44 млрд, сплативши значну частину суми позиковими коштами.

Як кажуть джерела, сам Маск також взяв участь у новому раунді разом з інвестфірмою Darsana Capital Partners. X планує використати частину залучених коштів на погашення заборгованості.

Читайте також: Соцмережа X оцінили у $44 млрд у рамках продажу існуючих акцій

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого року інвестиційна компанія Fidelity Investments, яка також брала участь у купівлі Twitter у 2022 році, списала вартість своїх інвестицій у компанію приблизно на 70%.

Читайте також: Вартість Twitter (X) впала на 71% після покупки Маском

Маск очолює список найбагатших людей світу. Бізнесмену, окрім Tesla, належать космічний стартап SpaceX та стартап у сфері штучного інтелекту xAI.

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.